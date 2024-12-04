福特「最便宜電動休旅」開賣！單馬達166匹、折新台幣125.7萬起

▲影片來源：Ford



記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）於歐洲市場推出「新電動跨界休旅」Puma Gen-E，這款電動版Puma還具有Mach-E的風格，並且僅比Puma ST馬力略低2匹而已，德國當地售價為36,900歐元起（折合新台幣約125.7萬），也是福特最便宜的電動車。

▲歐洲福特推出Puma Gen-E電動跨界休旅，該車也是品牌最便宜電動車，德國當地售價為36,900歐元起，折合新台幣約125.7萬。（圖／翻攝自Ford，以下同）



福特新Puma Gen-E採單馬達前驅、43kWh電池組，最大馬力166匹／29.6公斤米扭力，僅比Puma ST低2匹馬力，扭力則多4.3公斤米，車重僅1,553公斤，使得Puma Gen-E靜止加速破百為8秒（Puma ST為7.4秒），最大續航里程可達376公里，電耗則是1kWh可跑7.63公里。

▲福特Puma Gen-E採單馬達前驅、43kWh電池，最大續航力376公里。



另外，Puma Gen-E可支援100kWh直流快充，23分鐘即可完成10-80%充電，主打都會通勤使用。同時在實用性上也具有574公升起後行李廂空間、43公升前置物廂空間，滿足置物需求。

新Puma Gen-E外觀採封閉式格柵、下氣壩造型，帶有一些Mach-E的風格，並透過專屬輪圈、後擾流板等與汽油版Puma進行區別；座艙則與汽油版相同，採12.8吋數位儀表、12吋中控螢幕。

▲Puma Gen-E採12.8吋數位儀表、12吋中控螢幕，後行李廂空間自574公升起，另外也有43公升前置物廂。



福特Puma Gen-E是由羅馬尼雅Otosan工廠生產、電動系統則由英國Halewood負責，目前已開始接單，最快明年春季交車，競爭對手將包括愛快羅密歐Junior、寶獅e-2008、歐寶Mokka e、MINI Aceman等。

▲福特Puma Gen-E目前已在歐洲開賣，首批將在明年春季交車，競爭對手將包括愛快羅密歐Junior、寶獅e-2008、歐寶Mokka e、MINI Aceman等。