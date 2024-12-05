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「新一代TOYOTA Camry」馬來西亞開賣！只有油電折合新台幣181萬

▲新一代Camry進軍馬來西亞，只賣2.5升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代Camry進軍馬來西亞，只賣2.5升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼北美、大陸、泰國、台灣之後，新一代TOYOTA Camry終於進軍馬來西亞市場，首波僅有2.5升油電，並未導入2.0升汽油，售價也比台灣貴上不少，馬來西亞入手價來到折合新台幣181萬！

▲新一代Camry進軍馬來西亞，只賣2.5升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代Camry進軍馬來西亞，只賣2.5升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代Camry進軍馬來西亞，只賣2.5升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲馬來西亞Camry由泰國進口導入。

馬來西亞的新一代TOYOTA Camry均從泰國市場進口，動力配置上，不像台灣有入門的2.0升汽油可選，馬來西亞僅有單1的油電，共計2款車型，售價為RM 248,800、RM 250,354，折合新台幣181萬與183萬。

相較於台灣今年7月進口導入的新TOYOTA Camry，台灣2.0升汽油開價98.5、110.9萬，相同的第5代2.5升油電也只要112.9、125萬，台灣Camry比馬來西亞更平易近人。

▲新一代Camry進軍馬來西亞，只賣2.5升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝配有雙數位螢幕，具備TSS 3.0、全景天窗、JBL音響等。

這套採用最新的第5代油電，能繳出227匹綜效馬力，平均油耗來到22.5km/L，外型、內裝配置與台灣大同小異，內裝採用雙12.3吋螢幕與數位儀錶，並具備TSS 3.0安全防護。

縱使中大型房車市場萎縮，福特Mondeo、Mazda 6等都相繼退場，目前僅剩TOYOTA Camry、HONDA Accord等日系車較為知名，自新一代TOYOTA Camry陸續於各國市場販售後，TOYOTA Camry人氣、話題都有不錯的表現。

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