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已故甩尾天王Ken Block「實戰拉力賽車登拍賣」！大幅改裝合法上路

圖文／7Car 小七車觀點

前美國知名職業拉力賽車手 Ken Block 於 2023 年因意外身亡令全球車迷扼腕，近日 Cars & Bids 拍賣公司宣布將釋出一輛 Ken Block 駕駛過的 Subaru Impreza WRX STI 拉力賽車，該車最大的特色是由量產版本經過大幅度改裝，因此有合法上路的資格，也讓車迷有緬懷他的機會。

▲Cars & Bids 拍賣公司宣布將釋出一輛 Ken Block 駕駛過的 Subaru Impreza WRX STI 拉力賽車

這款非常特別的 WRX STI 是由美國改裝廠 Vermont SportsCar 所製造，而 Ken Block 和 Pastrana 則分別在 2007 年至 2008 年的量產世界拉力錦標賽中駕著它參與賽事，總計參加了六場比賽，後來在美國拉力賽中交由 Mark Fox 和 David Mirra 駕駛。雖然這台車一開始只是普通的公路版 WRX STI，但經過大幅度改裝升級後，已經搖身一變成在拉力賽事奔馳的猛獸。

與普通的 WRX STI 一樣，這款車的動力心臟同樣搭載 2.5 升渦輪增壓水平對臥四缸引擎，雖然沒有明確的馬力和扭力數據，不過可以確定的是肯定比原廠公布的標準 300 匹馬力還要多出不少。同時電腦系統還升級換上 MoTec ECU，支援各種不同的功率輸出，Vermont SportCar 也為其設計了客製化排氣系統，同時還搭載雙燃油幫浦、Samco 散熱器軟管和 FIA 規格供油系統。

底盤部分自然對應拉力賽事需求改採用液壓 Ohlins 避震器、可調式控制支臂、防傾桿、強化煞車系統，以及搭配 Pirelli Scorpion 輪胎的 15 吋 Speedline Corse 輪圈。

車內部分自然拆除市售車型常見的舒適配備，全車加裝完整的防滾籠、Sparco Circuit II 跑車座椅、Momo 方向盤、滅火系統、對講機、客製開關面板和滅火器。目前該車已經行駛了 13,958 英里 (約 22,400 公里)，整體來說完整度相當優異，加上 Ken Block  曾經駕駛過的魅力，對於喜愛拉力賽車的收藏家或者 Ken Block 車迷是不可多得的收藏機會。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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