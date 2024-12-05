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馬自達「BT-50皮卡車」改款！新增2.2柴油動力、折新台幣72.1萬起

▲影片來源：Mazda Thailand

記者林鼎智／綜合報導

馬自達（Mazda）於泰國車展為BT-50皮卡車推出2025年式更新，此次除了外觀、科技提升外，這款中型皮卡與Isuzu D-Max同樣也新增2.2升柴油動力，提供更親民入門的動力選擇。

▲馬自達BT-50皮卡新年式改款。（圖／翻攝自Mazda）

▲馬自達BT-50皮卡新年式改款。（圖／翻攝自Mazda）

▲馬自達BT-50皮卡車於泰國推出新年式改款，此次新增入門2.2升柴油後驅動力，提供6速手排或新款8速自排變速箱。（圖／翻攝自Mazda，以下同）

新BT-50增添2.2升MaxForce 4缸柴油渦輪引擎，提供6速手排或新款8速自排變速箱，採後輪驅動，最大馬力為161匹／40.8公斤米扭力，比原本取代的1.9升柴油引擎增加了13匹馬力／5.1公斤米扭力，其中新款8速自排變速箱也帶來更出色的油耗表現。

▲馬自達BT-50皮卡新年式改款。（圖／翻攝自Mazda）

▲馬自達BT-50皮卡新年式改款。（圖／翻攝自Mazda）

▲馬自達BT-50也是品牌量產車中廠徽Logo最大的車型，提供5款車色選擇。

另外一款3.0升柴油引擎則維持不變，具有187匹馬力／45.9公斤米扭力，搭配6速手排或6速自排，共有後驅、4驅選擇，4驅車型還具有後差速鎖定與與Off-Road駕駛模式。

新年式BT-50外觀也重新設計，換上品牌量產車最大的Mazda廠徽，並具有LED頭燈、5款車色選擇（新增Red Earth Metallic紅、Geode White Pearl珍珠白、Sailing Blue Metallic金屬藍3款車色），提供17-18吋輪圈。

▲馬自達BT-50皮卡新年式改款。（圖／翻攝自Mazda）

▲馬自達BT-50皮卡新年式改款。（圖／翻攝自Mazda）

▲座艙採7吋數位儀表與8吋／9吋中控螢幕（依車型等級），此次也新增RCTA後方車流警示輔助系統，當地售價自762,000泰銖起，折合新台幣約72.1萬起。

車內則採7吋數位儀表與8吋／9吋中控螢幕，同時也增加更多駕駛輔助功能，如RCTA後方車流警示輔助系統。目前新BT-50已在泰國開賣，當地售價自762,000泰銖起，折合新台幣約72.1萬起，頂規雙艙3.0升柴油4驅版本則是1,352,000泰銖（折合新台幣127.8萬）。

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