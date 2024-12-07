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【周焦點】大改款RAV4現身　7人座MPV上市　豪華進口年底大降30萬

▲第6代TOYOTA RAV4驚喜現身測試；法系、韓系進口7人座MPV上市；年底多車款大促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲第6代TOYOTA RAV4驚喜現身測試；法系、韓系進口7人座MPV上市；年底多車款大促銷。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

12月新車市場超熱鬧，不分國產、進口品牌，都有超殺的降價優惠，甚至連Volvo、Infinti也都紛紛出招拚買氣；第6代TOYOTA RAV4離問世不遠了，國外已經捕獲到測試車，相信發表日就落在明年；法系Citroen、韓系Kia不約而同都在本周推出進口7人座MPV搶市。

▲第6代TOYOTA RAV4驚喜現身測試；法系、韓系進口7人座MPV上市；年底多車款大促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲第6代大改款TOYOTA RAV4現身，預計帶來更優渥的車室空間。（圖／翻攝自IG@cochespias1）

全球關注的第6代TOYOTA RAV4有譜了（連結），近來海外已經出現測試車身影，從偽裝車來看，新RAV4比起5代尺碼放大不少，預期以TNGA平台進行優化，不僅外型跑格，且空間有望再進步，最快明年就能看到第6代TOYOTA RAV4登場！

▲第6代TOYOTA RAV4驚喜現身測試；法系、韓系進口7人座MPV上市；年底多車款大促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式TOYOTA RAV4開賣，全車系升級無線手機充電不漲價。

雖然國外出現第6代RAV4身影，不過台灣為了幫現行的5代RAV4提升戰力，於本周進行新年式更新（連結），全車系升級無線手機充電，並推出全新的帥氣特仕車，維持101萬起售價，升級配備不漲價！

▲第6代TOYOTA RAV4驚喜現身測試；法系、韓系進口7人座MPV上市；年底多車款大促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲小改款Citroen Berlingo比舊款便宜，外觀、內裝有感升級。

法系受歡迎的Citroen Berlingo推出小改款（連結），維持短軸5人、長軸7人座車型，相較舊款，全新改款的Citroen Berlingo不僅升級多項配備，價格上還比過去更親民，並升級更好用的L2輔助駕駛科技，售價115.9萬起，家用、商用都合適。

▲第6代TOYOTA RAV4驚喜現身測試；法系、韓系進口7人座MPV上市；年底多車款大促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲新一代Kia Carnival登台，全台累積不少死忠車主。

Kia總代理台灣森那美起亞本周發表新一代Kia Carnival（連結），在台累積已有3,668位車主，此次改款採單一2.2升柴油動力，並未如海外有1.6升渦輪油電，全車系共3車型，售價自164.9萬起，若在頂規Signature版本選配Premium Plus套件、雙色內裝下，最高達236.9萬。

▲第6代TOYOTA RAV4驚喜現身測試；法系、韓系進口7人座MPV上市；年底多車款大促銷。（圖／翻攝自各車廠）
▲台灣Volvo多車系有感降價，最多降37.6萬。

趁著2024年作最後促銷，台灣Volvo V90 CC、XC90等車款大降價37.6、33.1萬（連結），另舊年式的XC40、C40電動車也都有12～23萬折價優惠，V60、S60、XC60也都祭出不少福利，要趁年底前回饋給台灣消費者。

▲第6代TOYOTA RAV4驚喜現身測試；法系、韓系進口7人座MPV上市；年底多車款大促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲第6代TOYOTA RAV4驚喜現身測試；法系、韓系進口7人座MPV上市；年底多車款大促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣裕隆日產年底也很殺，Nissan、Infiniti最多降30萬。

台灣裕隆日產也針對Nissan Altima進口車大降20萬（連結），來到114.9萬就能入手比TOYOTA Camry CP值更高，且國產的X-Trail、Kicks、Sentra針對指定車型折價6.6萬，並享有5萬舊換新；至於豪華的Infiniti也有不少超殺優惠，針對主力的QX50休旅全車系降30萬（連結），來與LEXUS NX打價格戰。

►第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

►台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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