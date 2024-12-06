Honda「新年式X-ADV跨界重機」日本發表！3車色、台灣明年2月到港

▲歐洲發表後，日本Honda也預告在12／12發表2025年式Honda X-ADV，當地售價自1,308,000日圓起（折合新台幣約28.1萬）。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在歐洲發表後，日本Honda二輪部門預告將在12／12發表新年式X-ADV，新X-ADV重新設計頭燈，將日行燈、方向燈整合在內，同時在前面版也採用DURABIO環保工程塑膠製成，也是Honda第一款以本田4輪廢棄保險桿回收材質打造的二輪產品。

新年式X-ADV共有霧面深泥灰、珍珠躍光白、消光金翅雀黃3種車色。此次小改款也優化DCT雙離合變速箱，提升更迅速的接合反應，並針對車廂燈位置重新調整，同時風鏡高度、角度也提供5段手動可調，讓操作更便利。

▲此次更新包括頭燈、儀表、雙離合變速箱等，並提供霧面深泥灰、珍珠躍光白、消光金翅雀黃3種車色。



其他變化還包括5吋TFT全彩儀表、並可支援Honda RoadSync藍牙連接、新增定速巡航功能等，至於動力方面則維持745c.c.水冷雙缸引擎，具有最大馬力58匹／6,750rpm、最大扭力7.0公斤米／4,750rpm，平均油耗為27.1km／L。

至於售價方面，日本新年式X-ADV售價自1,308,000日圓起（折合新台幣約28.1萬），消光金翅雀黃車色則是1,338,000日圓（折合新台幣約28.8萬），當地開出年販售700台目標。

台灣市場方面，台灣本田二輪部門上個月也在Honda重機大會師中展示新年式X-ADV（報導請點此），售價為50.8萬，預計明年2月到港陸續交車。

▲台灣本田二輪上個月也在Honda重機大會師中展示新年式X-ADV，售價為50.8萬，預計明年2月到港陸續交車。