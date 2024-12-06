三菱越野休旅推「Ralliart特仕版」！拉力風格、折新台幣127.5萬





▲三菱於菲律賓推出Pajero Sport Black Series Ralliart Edition特仕版，提供更拉力風格的熱血扮相。（圖／翻攝自Mitsubishi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

近年來重心都在東南亞等新興市場的三菱（Mitsubishi），近日在菲律賓推出Pajero Sport Black Series Ralliart Edition特仕版，具有黑紅外觀、專屬Ralliart彩貼等，可惜動力、底盤都維持不變，同樣為後驅、2.4升4缸柴油動力。

三菱推出的Pajero Sport特仕版，提供鑽石白車色，搭配黑色輪圈、黑色前後護板，同時保桿上也有Ralliart彩貼、鮮紅色Ralliart土除，讓整體視覺更有拉力風格。座艙方面則變化很少，僅換上紅色滾邊的腳踏墊，另外還送車主帶有Ralliart徽飾的雨傘、背包、帽子等交車禮。

▲車身處也有紅、黑彩貼，並具有鮮紅色土除、紅色滾邊腳踏墊等，動力維持2.4升4缸柴油渦輪引擎、8速自排變速箱，最大馬力178匹／43.8公斤米扭力。



儘管特仕車外觀很拉力，但動力同樣採2.4升4缸柴油渦輪引擎、8速自排變速箱，具有最大馬力178匹／43.8公斤米扭力，可惜這款Ralliart特仕版僅供後驅車型，而不是Super Select 4WD-II四驅車型。

目前這款Pajero Sport Black Series Ralliart已在菲律賓開賣，售價為2,277,000披索，折合新台幣約127.5萬元，相較一般車型貴了115,000披索（折合新台幣約6.4萬）。現行Pajero Sport自2015年上市，並在2019年、2024年歷經兩次小改款，該車與三菱Triton皮卡共用底盤及部分零件。

▲Pajero Sport Black Series Ralliart已在菲律賓開賣，售價為2,277,000披索，折合新台幣約127.5萬元。