義美小公主「躍升成進口車代理王」！手握5大品牌超越和泰＆汎德

圖文／鏡週刊

由義美集團千金高易誼創立的尚騰汽車，蛻變成為「進口車代理王」。過去陸續拿下保時捷、Skoda、Kia與Suzuki經銷權的尚騰，4日拿下全球第四大汽車集團Stellantis旗下寶獅（Peugeot）、雪鐵龍（Citroën）在台總代理寶嘉聯合的經營權，同時規劃於明年導入包括JEEP、ALFA ROMEO和RAM等品牌，一口氣營運五大進口車品牌，超越和泰車與汎德集團，成為國內進口車代理王。

「這次引進全新改款的CITROËN BERLINGO，規格與售價是尚騰與原廠爭取的成果，展現原廠和代理商對台灣車市的態度，未來2年計劃導入STELLANTIS集團超過20款新車在台上市，規格與售價將鎖定消費者的甜蜜點，打造消費者信任的品牌。」5日在全新改款的雪鐵龍CITROËN BERLINGO（俗稱布丁狗）發表會後，尚騰汽車集團執行長吳睿弘笑著說。

前一天，尚騰汽車才與全球第四大汽車集團STELLANTIS聯袂發布新聞稿，尚騰將透過入股方式拿下PEUGEOT與CITROËN台灣總代理寶嘉聯合經營權，未來尚騰將指派管理團隊加入寶嘉聯合，主導STELLANTIS旗下多各品牌在台營運。

被問起，接下來將要導入STELLANTIS旗下那些品牌時？吳睿弘表示，除了代理PEUGEOT與CITROËN兩品牌外，STELLANTIS旗下的越野車始祖JEEP、義大利毒蛇ALFA ROMEO(愛快羅密歐)和專精商用車、貨卡的RAM三大品牌，預計明年下半年導入台灣市場。

吳睿弘進一步透露，其實與STELLANTIS已經商談近10個月之久，雙方都對拓展台灣市場有共識，由於一口氣拿下5大品牌代理權，尚騰已先開始與寶嘉聯合既有的11家經銷商進行整合，接下來會陸續在北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏與花東等地拓展新據點。「未來一個點至少要販售兩個品牌，目前規劃明年第2季會在台中打造第一個旗艦據點，一次就會展售5個品牌車款。」吳睿弘說。

這次經營權易主的寶嘉聯合，背後最大股東就是技嘉董事長葉培城，由於與STELLANTIS的總代理合約到期，雙方都無意繼續，一直想跨足汽車代理的吳睿弘，在背後大股東—義美集團千金高易誼的支持下，終於搶下5大品牌代理權，一舉超越和泰車與汎德集團，成為國內進口車代理王。



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