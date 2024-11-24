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47.8萬起！Honda重機大會師「2新車驚喜亮相」蕭煌奇登台獻唱

▲47.8萬起！Honda重機大會師「2新車驚喜亮相」蕭煌奇登台獻唱。（圖／記者張慶輝攝）

▲Honda在本次重機大會師活動中，帶來全新2025年式Forza 750（左）與X-ADV（右）。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／高雄報導

Honda Taiwan台灣本田今（24）日於高雄舉辦2024重機大會師車主活動，現場吸引逾千名車主與親友共同參與，會中除了有豐富的在地美食、多項趣味活動與抽獎活動外，更帶來了全新2025年式Forza 750與X-ADV等2款新車，另外金曲歌手蕭煌奇更是登台獻唱，讓車迷又驚又喜。

▲47.8萬起！Honda重機大會師「2新車驚喜亮相」蕭煌奇登台獻唱。（圖／記者張慶輝攝）

▲本屆Honda重機大會師共吸引超過1,000人、800輛各式Honda車款齊聚高雄。

2025年式Honda新車建議售價

Forza 750：47.8萬
X-ADV：50.8萬
＊兩者皆預計2025年2月到港並陸續交車

Forza 750在此次新年式換上全新設計的車頭造型，帶來俐落帥氣的前臉樣貌，並提供3種車色選項，配備上也有許多升級，包括含記憶功能的電調風鏡、定速巡航等，配合原有的騎乘模式切換、HSTC扭力控制、ABS防鎖死煞車系統與5吋全彩儀表，都能為長途騎乘帶來舒適體驗，另外為了降低對環境的衝擊，還特別導入Durabio永續材料。

▲47.8萬起！Honda重機大會師「2新車驚喜亮相」蕭煌奇登台獻唱。（圖／記者張慶輝攝）

▲47.8萬起！Honda重機大會師「2新車驚喜亮相」蕭煌奇登台獻唱。（圖／記者張慶輝攝）

▲新年式Forza 750的前臉造型變得更加俐落，電調風鏡還附有記憶功能，車輛行駛時會自動升高至設定高度。

在X-ADV方面，與Forza 750同步獲得了定速巡航功能，大大降低在快速道路上馳騁的負擔，整體外形設計與燈具線條同樣變得更加銳利有型，現場展出的消光金雀黃車色更是吸睛；兩者動力皆採用745c.c.並列雙缸引擎，可帶來57.8匹馬力與7.0公斤米扭力，6速DCT雙離合系統經過優化，能帶來更綿密低速特性，讓騎士能輕鬆操控。

▲47.8萬起！Honda重機大會師「2新車驚喜亮相」蕭煌奇登台獻唱。（圖／記者張慶輝攝）

▲47.8萬起！Honda重機大會師「2新車驚喜亮相」蕭煌奇登台獻唱。（圖／記者張慶輝攝）

▲X-ADV與Forza 750都在本次年式更新中獲得了定速巡航功能，且DCT雙離合變速系統也特別針對低速反應進行優化。

這次Honda重機大會師場地特別選在高雄「覓蜜基地」，並妥善規劃了戶外活動舞台區與室內休憩空間，吸引超過千人到場齊聚，到了晚宴時段不僅有啦啦隊熱舞表演、各贊助廠商提供的精美獎品摸彩外，蕭煌奇更壓軸登台演出，還接受現場點歌，而摸彩的最大獎，則是要價38.9萬的CBR650R新車1台，可說是維持了Honda大會師一貫的優良傳統。

▲47.8萬起！Honda重機大會師「2新車驚喜亮相」蕭煌奇登台獻唱。（圖／記者張慶輝攝）

▲金曲歌手蕭煌奇驚喜現身登台獻唱，與車迷的趣味互動更是讓全場歡笑不斷。

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