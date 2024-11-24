Stellantis公開全新平台　傳統引擎＋油電動力＋純電＋氫氣都支援

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 集團近日再度公開旗下最新的多能源平台 STLA Frame 平台，展示汽車製造商必須透過多元的動力單元技術來保持市場的領先地位。STLA Frame 平台更夠支援內燃機 (ICE)、混合動力、氫能、電池電動車 (BEV) 和增程型車輛等市面普見的技術，也是 Stellantis 面對技術轉型的解決方案之一。

▲Stellantis 集團公開旗下最新的多能源平台 STLA Frame 平台的相關訊息。

此模組化平台目前已率先應用在 Ram 1500 REV 和 Ram 1500 Ramcharger 兩款車型上，可提供全尺寸非承載式皮卡或 SUV。據 Stellantis 稱，使用 STLA 平台打造的增程型電動車可實現長達 1,100 公里的續航里程，而 BEV 車型每次充滿電則可行駛 805 公里。該平台還能夠有效承受 6,350 公斤的拖曳力和 1,224 公斤的最大載重。

▲Ram 1500 Ramcharger 是一款增程型電動車。

STLA Frame 平台的核心是高強度鋼構造，配有整合式底盤電池模組，可降低車身重心並增強車體剛性，而採用該架構的車型均標配護板以減少空氣阻力，並能支援 610mm 的涉水深度，對於皮卡或 SUV 來說是相當重要的設計之一。

為了實現 500 英里的續航里程，Stellantis 為 STLA Frame 提供 159 kWh 至 200 kWh 的水冷電池組。充電時間也有技術上的提升，透過先進的 800V 架構，BEV 車型使用 350 kW 直流快速充電器只需 10 分鐘即可補充 100 英里續航體呈。增程電動車則是採用 400V ，支援 175kW 充電器,

可在 10 分鐘內補充 50 英里續航里程。

可惜的是，Stellantis 目前尚未具體說明該平台的 ICE、Hybrid和氫動力的推出時間表。目前重點仍然放在純電動車或者增程型電鍍車，如已經公開亮相的 Ram 1500 REV 和 Ramcharger 兩款車型。