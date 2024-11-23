ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

奧迪「最速量產車」新年式再升級！電池加大、折新台幣409萬起

▲Audi e-tron GT 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi新2025年式e-tron GT在美開賣，此次電池容量再升級，不過美規只有2車型選擇 。（圖／翻攝自Audi，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼6月歐洲發表後，奧迪（Audi）新2025年式RS e-tron GT也正式在美國開賣，其中RS e-tron GT更成為品牌最強電動車。不過不同於歐洲的三款車型，美規僅有入門S e-tron GT與頂規RS e-tron GT Performance版本，售價自125,000美元起，折合新台幣約409萬起。

▲Audi e-tron GT 。（圖／翻攝自Audi）

▲RS e-tron GT皆採雙馬達全驅，其中Performance版本更來到912匹馬力，靜止加速只要2.4秒，是目前奧迪最速量產車。

此次RS e-tron GT雖然算是新年式更新，但電池容量從原本的93.4kWh皆升級至105kWh，使最大續航里程自483公里，較先前增加了83公里。其中，入門S e-tron GT就具有670匹馬力，0-100km／h加速只要3.3秒，比改款前縮短0.6秒；此次原廠也升級優化後的氣壓懸吊，具有主動式車身控制系統。

至於RS e-tron GT Performance則來到912匹馬力，靜止加速破百只要2.4秒，比改款前再減少0.1秒，也是目前奧迪品牌最強、加速最快的量產車，不過原廠目前尚未公布續航里程。

▲Audi e-tron GT 。（圖／翻攝自Audi）

▲入門RS e-tron GT就有670匹馬力，0-100km／h加速3.3秒，原廠還優化氣壓懸吊系統。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車奧迪Audi電動跑車e-tron GTPerformance性能新年式電池容量

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

奧迪「最速量產車」新年式再升級！電池加大、折新台幣409萬起

奧迪「最速量產車」新年式再升級！電池加大、折新台幣409萬起

最新文章

奧迪「最速量產車」新年式再升級2024-11-23

Hyundai、GM合作皮卡車2024-11-23

福斯「入門掀背」將迎來大改款2024-11-23

【周焦點】日系小車、國產休旅開賣2024-11-23

Volvo宣布將3成領克股份賣給極氪2024-11-23

吉普推出二戰復古風牧馬人越野車2024-11-23

賓士：2030道路事故死亡人數減半2024-11-23

現代「大改款Santa Fe」試駕2024-11-22

法系豪華品牌「新電動跨界」預告2024-11-22

KIA EV6小改款北美亮相2024-11-22

熱門文章

【周焦點】日系小車、國產休旅開賣2024-11-23

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣2024-11-22

吉普推出二戰復古風牧馬人越野車2024-11-23

Volvo宣布將3成領克股份賣給極氪2024-11-23

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相2024-11-21

賓士：2030道路事故死亡人數減半2024-11-23

「納智捷n7大電池」台北屏東426公里實測2024-11-21

三菱「全新跨界休旅」明年見2024-11-19

台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型曝光2024-11-20

現代「大改款Santa Fe」試駕2024-11-22

相關新聞

「Hyundai、GM」合作擴大皮卡陣容　貼牌or合資進攻拉丁美洲市場

「Hyundai、GM」合作擴大皮卡陣容　貼牌or合資進攻拉丁美洲市場

陸車企71品牌僅3家獲利　長安汽車總裁示警：80%面臨關停

陸車企71品牌僅3家獲利　長安汽車總裁示警：80%面臨關停

福斯「40年暢銷掀背」將迎大改款　性能版改由ID.2 GTI電動車取代

福斯「40年暢銷掀背」將迎大改款　性能版改由ID.2 GTI電動車取代

Volvo宣布「將3成領克股份賣給極氪」！預計2025第1季完成交易

Volvo宣布「將3成領克股份賣給極氪」！預計2025第1季完成交易

吉普推出「二戰復古風牧馬人越野車」！致敬沙場經典連門都沒有

吉普推出「二戰復古風牧馬人越野車」！致敬沙場經典連門都沒有

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】日系進口80萬有找　新年式TOYOTA RAV4將上市　國產休旅開賣

【周焦點】日系進口80萬有找　新年式TOYOTA RAV4將上市　國產休旅開賣

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣！3種動力可選折合新台幣183萬

LEXUS「新年式7人座休旅」開賣！3種動力可選折合新台幣183萬

吉普推出「二戰復古風牧馬人越野車」！致敬沙場經典連門都沒有

吉普推出「二戰復古風牧馬人越野車」！致敬沙場經典連門都沒有

Volvo宣布「將3成領克股份賣給極氪」！預計2025第1季完成交易

Volvo宣布「將3成領克股份賣給極氪」！預計2025第1季完成交易

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相超搶眼！空間比Corolla、Camry更大

「TOYOTA全新電動房車」首度亮相超搶眼！空間比Corolla、Camry更大

賓士發下豪語「2030道路事故死亡人數減半」！靠自動駕駛再降到0

賓士發下豪語「2030道路事故死亡人數減半」！靠自動駕駛再降到0

「納智捷n7大電池」台北屏東426公里實測！配備更好更會跑大推直上

「納智捷n7大電池」台北屏東426公里實測！配備更好更會跑大推直上

三菱「全新跨界休旅」明年見！1.6升油電挑戰TOYOTA神車

三菱「全新跨界休旅」明年見！1.6升油電挑戰TOYOTA神車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366