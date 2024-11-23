奧迪「最速量產車」新年式再升級！電池加大、折新台幣409萬起

▲Audi新2025年式e-tron GT在美開賣，此次電池容量再升級，不過美規只有2車型選擇 。（圖／翻攝自Audi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼6月歐洲發表後，奧迪（Audi）新2025年式RS e-tron GT也正式在美國開賣，其中RS e-tron GT更成為品牌最強電動車。不過不同於歐洲的三款車型，美規僅有入門S e-tron GT與頂規RS e-tron GT Performance版本，售價自125,000美元起，折合新台幣約409萬起。

▲RS e-tron GT皆採雙馬達全驅，其中Performance版本更來到912匹馬力，靜止加速只要2.4秒，是目前奧迪最速量產車。



此次RS e-tron GT雖然算是新年式更新，但電池容量從原本的93.4kWh皆升級至105kWh，使最大續航里程自483公里，較先前增加了83公里。其中，入門S e-tron GT就具有670匹馬力，0-100km／h加速只要3.3秒，比改款前縮短0.6秒；此次原廠也升級優化後的氣壓懸吊，具有主動式車身控制系統。

至於RS e-tron GT Performance則來到912匹馬力，靜止加速破百只要2.4秒，比改款前再減少0.1秒，也是目前奧迪品牌最強、加速最快的量產車，不過原廠目前尚未公布續航里程。

▲入門RS e-tron GT就有670匹馬力，0-100km／h加速3.3秒，原廠還優化氣壓懸吊系統。