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「Hyundai、GM」合作擴大皮卡陣容　貼牌or合資進攻拉丁美洲市場

▲Hyundai、GM合作 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai、GM通用雙方將針對皮卡車、商用車項目合作，雙方已簽署合作備忘錄，將率先以皮卡車進軍拉丁美洲市場。（圖／翻攝自Hyundai）

記者林鼎智／綜合報導

為進軍拉丁美洲市場，Hyundai（現代）集團傳出將與GM通用汽車聯手開發新款皮卡車，雙方總裁已在9月簽署合作備忘錄，儘管細節還不明朗，但雙方合作將率先在拉丁美洲推出皮卡車。

據南韓媒體報導，Hyundai集團總裁鄭義宣與GM總裁Mary Barra簽署合作備忘錄，目前處於初期階段。雖然目前Hyundai有Santa Cruz、Porter等產品，但與GM合作可借用其豐富的造車經驗。

▲Hyundai Santa Cruz皮卡車發表。（圖／翻攝自Hyundai）

▲雪佛蘭。（圖／翻攝自雪佛蘭）

▲Hyundai、GM也有望以貼牌的方式豐富彼此的皮卡陣容，並且也可共同開發動力系統降低成本。（圖／翻攝自Hyundai、Chevrolet）

據了解，未來可能以貼牌的方式，在通用的Colorado、Silverado、Montana、Canyon、Sierra等車款貼上H廠徽，而通用則在Hyundai小型皮卡、貨卡上貼牌，除了能降低成本外，也能以交換的方式豐富彼此的皮卡陣容。

目前這2大汽車集團也考慮透過交叉持股的方式強化合作關係，未來也有望共同開發動力總成、優化供應鏈及推動氫能源、電動車等目標。

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