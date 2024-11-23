福斯「40年暢銷掀背」將迎大改款　性能版改由ID.2 GTI電動車取代

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福斯「入門掀背Polo」將迎來大改款　性能版由ID.2 GTI電動車取代

▲福斯Polo。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Polo在結束歐洲製40年歷史後，最近也傳出將在明年迎來改款更新。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者林鼎智／綜合報導

雖然福斯（Volkswagen）在結束歐洲製福斯Polo 40年的生產歷程（報導請點此），就在外界以為要全數轉型為電動車時，近日福斯高層卻透露，Polo將在明年進行大改款，並且符合更嚴苛的Euro 7期規定，暗示Polo仍有可能透過油電、輕油電技術提供燃油動力。

福斯技術開發委員會委員Kai Grunitz在洛杉磯車展接受訪問時透露，Polo將在明年進行大規模更新，時間與公布Euro 7排廢標準一致。儘管並未詳細說明，但預料將針對現行1.0升TSI、1.5升TSI動力進行優化，同時在內外觀設計上也會提升，使整體競爭力符合較高的售價。

▲福斯Polo。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲預料新Polo將就1.0升TSI、1.5升TSI動力增添輕油電、或油電系統，以符合Euro7的排廢標準。

不過，性能版的Polo GTI則無法延續下去，後續很可能由ID.2 GTI電動掀背取代。另外，在排放法規下福斯燃油車款也將進行縮減，現行Golf、Tiguan、Passat、Tayron仍會有燃油車型，同時下一代T-Roc也將在明年迎來大改款（報導請點此）

目前福斯共有MQB、MEB兩種模組化平台，MQB用於燃油、油電動力，MEB則是專屬電動車產品，除了這2款平台外，福斯也與Rivian合作，目前正積極開發SSP（Scalable Systems Platform）可擴充系統電動車平台，將帶來更廣泛的電動車級距。

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