賓士發下豪語「2030道路事故死亡人數減半」！靠自動駕駛再降到0

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 11/20 在德國 Stuttgart 舉辦的第 17 屆「Mercedes-Benz 永續發展對話」活動中，正式宣布未來永續發展的六大策略領域，並與來自民間社會、政界、學術界及商業領域的代表進行深入討論。

▲Mercedes-Benz 11/20 在德國 Stuttgart 舉辦的第 17 屆「Mercedes-Benz 永續發展對話」活動中，正式宣布未來永續發展的六大策略領域，並與來自民間社會、政界、學術界及商業領域的代表進行深入討論。

此回 Mercedes-Benz 公布的六大永續策略，分別是去碳化（Decarbonisation）、資源使用與循環性（Resource Use & Circularity）、員工發展（Employees）、人權（Human Rights）、數位信任（Digital Trust）及交通安全（Traffic Safety）。

在去碳化部分，Mercedes-Benz 的核心目標是實現全新車系於 2039 年前在整個價值鏈及生命週期中達成碳中和。該策略包含電動車推廣、使用回收材料及再生能源進行生產，並在充電過程中導入可再生能源。

▲Mercedes-Benz 位於德國 Kuppenheim 的全新電池回收工廠可回收高達 96% 的材料，包括鋰、鎳及鈷，為未來電動車電池的生產製造提供更多支持。

資源使用與循環性部分，Mercedes-Benz 在增加產量的同時卻能降低資源消耗，並專注於高效率資源使用及材料循環。位於德國 Kuppenheim 的全新電池回收工廠可回收高達 96% 的材料，包括鋰、鎳及鈷，為未來電動車電池的生產製造提供更多支持。

員工發展部分，Mercedes-Benz 制定永續人力計畫來對應工作型態的根本改變，計劃在 2030 年前投入超過 20 億歐元，用於員工培訓，確保轉型過程中的社會責任及未來發展。人權部分，Mercedes-Benz 考量風險，保障整個供應鏈的人權，並也與合作夥伴共同推動，包括與 Hydro 公司在巴西亞馬遜地區進行鋁供應鏈的合作，雙方致力於當地人權保護及生物多樣性增強。

數位信任部分，Mercedes-Benz 在數位轉型時致力於打造對數位產品及服務的信任，並已制定負責任地使用人工智慧的原則，奠定數位業務的競爭基礎。

最後在交通安全方面，Mercedes-Benz 多年來持續推動交通安全技術創新，支持歐盟「零傷亡願景」，目標至 2030 年時將道路死亡人數減半，接下來在 2050 年達成零死亡率。該廠的自動駕駛技術 DRIVE PILOT 目前正在德國進行認證，計劃於 2025 年正式推出。

▲Mercedes-Benz 目標至 2030 年時將道路死亡人數減半，接下來在 2050 年達成零死亡率。該廠的自動駕駛技術 DRIVE PILOT 目前正在德國進行認證，計劃於 2025 年正式推出。