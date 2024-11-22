KIA EV6小改款北美亮相！4車型、電池加大台灣明年見

▲KIA小改款EV6在洛杉磯車展亮相，共有4車型，預計明年上旬開賣 。（圖／翻攝自KIA）



記者林鼎智／綜合報導

KIA小改款EV6先後在南韓、歐洲上市後，近日也正式於美國洛杉磯車展亮相，不僅內外觀更新、同時頂規GT車型的動力也提升、並增添模擬換擋功能。

新EV6車頭重新設計，換上更銳利的LED頭燈與進氣壩，透過水箱護罩燈條與日行燈連接，輪圈樣式也有更新、提供19、20吋選擇，車尾則延續獨特的尾燈造型，採用重新設計的後保桿。

▲小改款EV6尾燈造型不變，不過保桿與輪圈樣式也有更新。



車格方面，在前懸增加下也使車長增添15mm，座艙則以12.3吋雙螢幕佈局，並重新設計方向盤、採用新的中控台鋪陳，原廠還增添隔音材質、優化駕駛輔助系統，甚至還能提供客製化，車主可選擇喜愛的NBA球隊來客製化儀表介面。

▲座艙採12.3吋雙螢幕佈局、新款3幅式方向盤，原廠也增添隔音棉優化車室靜謐性。



美規EV6共有Light、Light LR Wind GT Line、Light LR Wind GT Line全驅、EV6 GT等4款車型，動力分別為167匹、225匹、320匹、641匹。電池則從原本58kWh、77.4kWh容量升級成64kWh、84kWh，其中RWD後驅版的續航力比改款前增加15公里，來到513公里。EV6拖曳力也提升至1,225公斤，同時美規版本現在也內建NACS特斯拉超充規格。

最猛爆的EV6 GT也比改款增加65匹馬力、3.2公斤米扭力，使最大馬力來到641匹，同時也與IONIQ 5同樣具有模擬換擋功能，可透過音效、扭力輸出調整來模擬換檔感受。美規EV6將由喬治亞州工廠負責生產、並在明年上旬開賣，台灣市場也要到明年才會導入。

▲小改款EV6在南韓、歐洲、美國相繼上市，台灣也要等到明年才會導入。