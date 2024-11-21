Skoda Enyaq能源署成績出爐！台灣170萬級距唯一續航破600公里

▲Skoda Enyaq能源署能耗測試出爐，其中斜背後驅的Enyaq Coupe 85車型WLTC續航力可達609公里，成為國內170萬級距電動車中唯一6字頭車款。（圖／資料照、翻攝自Skoda）



記者林鼎智／綜合報導

Skoda首款電動車Enyaq在8月展開預售後（報導請點此），近日官方也公佈能源署能耗測試表現，其中Enyaq Coupe 85（預售價171.8萬）的最大續航力可達WLTC 609公里，成為國內170萬級距電動車中唯一站上6字頭續航力的車款。

▲340匹、雙馬達的Enyaq Coupe RS則具有WLTC 506公里表現。



Skoda Enyaq目前在台共預售Enyaq 85、Enyaq Coupe 85、Enyaq Coupe RS三車型，預售價分別為163.8萬、171.8萬與198.8萬。Enyaq搭載MEB平台、配備82kWh電池，同時Enyaq Coupe斜背車型還具有Cd0.235超低風阻係數，也使最大續航表現更加突出。

此次能源署能效認證中，Enyaq 85續航力爲WLTC 573公里、Enyaq Coupe為609公里，至於最強悍的Enyaq Coupe RS則是506公里。85車型皆為單馬達後驅、286匹，而Enyaq Coupe RS則是雙馬達4驅、340匹。