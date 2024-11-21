TOYOTA在美啟用「30兆瓦太陽能系統」！砸15.9億向碳中和目標邁進

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 近日在該廠位於美國阿拉巴馬州的製造廠正式啟用太陽能系統，由 Toyota Alabama、Toyota Tsusho America, Inc. (TAI) 以及 Huntsville Utilities 攜手完成，總投資金額達到 4,900 萬美元 (約合新台幣 15.9 億元)，並透過聯合電力採購協議（PPA）達成，使 Toyota 更加邁向碳中和目標。

▲Toyota 近日在該廠位於美國阿拉巴馬州的製造廠正式啟用 30 兆瓦太陽能系統。

此回 Toyota 啟用的太陽能系統，座落於 North Huntsville 工業區，自 2023 年 6 月時開始建設，並由 TAI 能源基礎設施解決方案團隊負責，該團隊也擁有此太陽能系統，同時負責長期營運，系統佔地約 168 英畝 (約 679,872 平方公尺)，相當於 127 個足球場的面積，預計將可滿足 Toyota 阿拉巴馬工廠約 70% 的總能源需求，每年可生產約 62,000 兆瓦時的能源，相當於減少 22,000 公噸的二氧化碳排放，有助於實現 Toyota 期望在 2035 年前實現北美所有設施碳中和的目標。

本次的聯合電力採購協議（PPA） 提供了 Huntsville Utilities 更靈活的潔淨能源採購方案，而 Toyota 則將透過這次的合作來在潔淨能源上有所突破，並展現該廠對於碳中和願景的決心。

Toyota 阿拉巴馬州工廠總裁 Jason Puckett 表示，Toyota 致力於潔淨與永續能源的發展。該廠深知零排放移動、空氣與水源的潔淨以及生物多樣性的重要性，Toyota 非常感謝本次的合作夥伴，為北阿拉巴馬州樹立了環保典範。TAI 綠色基礎設施部門主管 Chris Simmons 表示，該公司致力於為地方社區帶來積極影響，並為全球永續發展創造新的可能性。

Huntsville 市長 Tommy Battle 表示，潔淨的太陽能對於滿足能源需求的穩定增長至關重要。該市與 Toyota 的合作，不僅推動了永續發展，更讓 Huntsville 對未來的太陽能應用充滿期待，因為太陽能將為 Huntsville 帶來更潔淨的未來。

Huntsville Utilities 總裁暨執行長 Wes Kelley 表示，創新潔淨能源對於 Huntsville 的未來發展相當重要。Toyota 的碳中和願景為更多官方與企業的合作方式奠定了基礎，並為當地描繪了一幅更加永續的未來藍圖。