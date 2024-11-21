現代「IONIQ 9旗艦電動休旅」發表！3車型、續航最高620公里

▲影片來源：Hyundai



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）全尺寸7人座電動休旅IONIQ 9正式亮相！新IONIQ 9共有6人座、7人座配置，所有車型皆搭載110.3kWh電池，共有入門RWD、雙馬達全驅、Performance車型，預計明年上旬就會在率先在南韓、美國上市，台灣則要等到明年下旬才會導入。

▲Hyunda IONIQ 9旗艦電動休旅亮相，外觀與概念車相差不多，同時提供6人座、7人座配置 。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

IONIQ 9搭載E-GMP平台，入門RWD具有214匹／35.7公斤米扭力，搭配19吋輪圈下具有WLTP 620公里續航力。雙馬達全驅車型則多了前軸94匹馬達，0-100km／h加速為6.7秒，至於頂規Performance則採前、後214匹電動馬達，靜止加速破百只要5.2秒，所有車型皆可支援350kW直流快充、10-80％充電只要24分鐘，並都具有V2L車內外電源供應。

▲IONIQ 9提供19-21吋輪圈，全車也具有0.259Cd低風阻係數。



IONIQ 9外型與SEVEN Concept概念車相似，在全尺寸尺碼、選配數位後視鏡下仍具有0.259Cd低風阻係數，外觀也有Parametric Pixel矩陣式LED頭燈，提供19-21吋輪圈尺碼，車色選擇多達16款。

IONIQ 9軸距3,130mm，具有新款方向盤，盤面中央還有小型綠色燈條，可提醒駕駛剩餘電量；座艙採雙12吋數位儀表、中控螢幕，並可選配BOSE音響（14支揚聲器），同時車內也採環保材質，提供6人座、7人座配置，並且第2排可旋轉，與KIA EV9相同。

Hyundai IONIQ 9全車標配10氣囊，同時也搭載Hyundai SmartSense駕駛輔助系統，包括車道維持輔助、後方來車輔助、前方預警碰撞輔助2.0等，售價則尚未公布。

▲IONIQ 9軸距3,130mm，具有雙12吋螢幕、大面積天窗，第2排也有旋轉功能。