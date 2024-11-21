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改款「新現代Tucson L」大陸11月上市！搭載1.5升渦輪　台灣明年見

▲北京現代將於11月26日上市改款新Tucson。（圖／翻攝自Hyundai）

▲北京現代將於11月26日上市改款新Tucson L。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

繼韓國、美國市場後，大陸當地也將迎來小改款現代Tucson L休旅，預計11月26日上市開賣，與台灣的1.6升動力不同，北京現代Tucson採用1.5升渦輪搭配8速變速箱，並針對外型、內裝換新提升戰力！

▲北京現代將於11月26日上市改款新Tucson。（圖／翻攝自Hyundai）

▲北京現代將於11月26日上市改款新Tucson。（圖／翻攝自Hyundai）

▲大陸改款新Tucson L外型主要針對車頭整容。

大陸當地的小改款現代Tucson L休旅，從官圖廠照來看，外型與其他海外市場大同小異，主要針對車頭水箱護罩、保桿線條修飾，相較過去略為粗獷的氣息，新現代Tucson L更有都會時尚休旅風。

▲北京現代將於11月26日上市改款新Tucson。（圖／翻攝自Hyundai）

▲北京現代將於11月26日上市改款新Tucson。（圖／翻攝自Hyundai）

▲大陸採用1.5升渦輪，搭配全新有感升級的數位座艙。

尺碼為4,670x1,865x1,690mm、軸距2,755mm，動力採用1.5升渦輪，搭配8速變速箱，能繳出199匹馬力、25.8公斤米扭力，平均油耗落在14.4km/L。相較於外觀，內裝誠意十足，也是改款重點，導入全新的12.3吋螢幕與12.3吋儀錶，同時換檔介面取自Ioniq 5及Ioniq 6，空間收納機能也比過去來得更豐富。

改款新Tucson陸續在各地市場上市，以時程來看，台灣導入時間點應會落在明年左右，動力預期變動不大，台灣應會持續供應1.6升渦輪與1.6升渦輪油電。

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