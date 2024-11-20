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Suzuki「e VITARA電動休旅」發表！雙動力＆電池、明年夏季開賣

▲影片來源：Suzuki Global

記者林鼎智／綜合報導

Suzuki（鈴木）於義大利米蘭推出品牌首款量產電動車「e VITARA」，新車將由印度生產、並在明年夏季於歐洲、日本、印度等市場販售。

新e VITARA是以概念車eVX Concept為基礎，也是品牌首款全球戰略電動車，共有前驅、4WD車型，提供49kWh、61kWh兩種電池容量。

▲Suzuki eVitara。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki eVitara。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki首款電動車e VITARA亮相，共有單馬達前驅、雙馬達4驅及2種電池選擇。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）

e VITARA搭載專為電動車開發的Heartect-e平台，具有輕量化、安全性設計，並在短前／後懸設計下提供寬敞車室；e VITARA車長4,275mm、車寬1,800mm、車高1,635mm，軸距達2,700mm，提供5款車色、2種內裝色調。

▲Suzuki eVitara。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki eVitara。（圖／翻攝自Suzuki）

▲e VITARA搭載Heartect-e平台，車長4,275mm、軸距達2,700mm。

新e VITARA共提供單馬達前驅、雙馬達4驅，以及49kWh、61kWh等2種LFP磷酸鐵鋰電池選擇，其中入門前驅為144匹／19.3公斤米扭力，前驅61kWh電池版則是174匹／19.3公斤米扭力；頂規雙馬達61kWh則是184匹／30.6公斤米扭力。

另外，e VITARA雙馬達4驅車型採ALLGRIP- e電子4輪驅動系統，在越野模式時可透過電子式LSD限滑差速器脫困，滿足越野買家需求。目前官方尚未公布售價。

▲Suzuki eVitara。（圖／翻攝自Suzuki）

▲e VITARA。（圖／翻攝自Suzuki）

▲新e VITARA將由印度生產，並在明年第2季陸續在歐洲、印度、日本販售。

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