MG證實「新款中型皮卡車」開發中　瞄準Ranger將有柴油、電動動力

▲澳洲MG證實將開發新款中型皮卡車，不過該車將不會以泰國MG Extender為基礎，反而有可能與上汽大通的Terron 9共用動力總成，圖為MG Extender。（圖／翻攝自MG）



記者林鼎智／綜合報導

澳洲MG證實將開發新款「中型皮卡車」，該車並不會與泰國上市的MG Extender相同，將以上汽集團的資源進行開發，首要目標對手就是當地暢銷的福特Ranger。

據了解，MG希望在2027年成為澳洲最暢銷品牌前5名、2030年成為當地前3，為此將在澳洲推出新款中型皮卡，因為當地仍是以皮卡車為大宗。

▲在上汽大通Terron 9有柴油、電動等動力選擇下，預料MG新中型皮卡也會共用其資源，圖為eTerron 9。（圖／翻攝自Maxus）



不過，MG似乎不打算以2019年推出的MG Extender導入澳洲，現有這款與大通Maxus T60的雙生皮卡目前只在泰國、寮國、巴基斯坦販售，MG很可能以更新的Maxus Terron 9為基礎，該車共有柴油、全電動動力，屆時在集團資源共享下將可迅速打入澳洲市場。

值得一提的是，澳洲市場皮卡競爭激烈，除了福特Ranger、TOYOTA Hilux外，還有甫更新不久的三菱Triton、Isuzu D-Max、馬自達BT-50、福斯Amarok、 KIA Tasman、長程Cannon Ute、江淮T9等。