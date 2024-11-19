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賓士「AMG GT雙門跑車」11／27台灣發表！2.0升4缸入門款確定導入

圖文／7Car 小七車觀點

台灣賓士日前宣佈將於 11 月 27 日正式發表全新第二代 Mercedes-AMG GT Coupé，而根據經濟部能源署公布 2024 年 10 月份燃油車油耗測試結果，已確定將會導入搭載四缸引擎的 43 動力車型，而 GT 55 4MATIC+ Coupé、GT 63 4MATIC+ Coupé，甚至 GT 63 S E Performance 等高動力車型亦不排除有導入的機會，還需等待屆時台灣賓士所公布的資訊。本站《小七車觀點》將於第一時間抵達現場，為讀者提供即時報導，敬請關注。

2.0L 四缸車型確定導入！　全新第二代 Mercedes-AMG GT Coupé 將於 11/27 正式登臺

外觀方面，Mercedes-AMG GT 43 Coupé 少去了 GT 55 4MATIC+ Coupé 及 GT 63 4MATIC+ Coupé 乖張的空氣力學套件，也減少了葉子板寬度，而呈現較為內斂的設計，但依然保有了 AMG 直瀑式水箱護罩，也具備 AIRPANEL 主動空氣力學進氣格柵，車側足踏前 255/45R19 後 285/40R19 的輕合金胎圈組，可加價選配升級至 20~21 吋， 車尾則搭載電動升降尾翼，當車速超過 80km/h 以上可進行 5 段角度調整。該廠也提供選配  AMG 夜色套件或 AMG 鍍鉻外觀套件讓車主挑選升級。

2.0L 四缸車型確定導入！　全新第二代 Mercedes-AMG GT Coupé 將於 11/27 正式登臺

2.0L 四缸車型確定導入！　全新第二代 Mercedes-AMG GT Coupé 將於 11/27 正式登臺

內裝方面，承襲了自新世代 Mercedes-AMG SL (代號 R 232) 車系首度登場的 “hyper-analogue” 座艙設計，師法戰鬥機作為數位儀表的設計理念，中控台的 11.9 吋直立螢幕內建 MBUX 多媒體系統，可切換 5 種 AMG 顯示介面。座椅標準採用 Nappa 真皮包覆，中央鞍座飾板標準採用亮黑式樣，可加價選配  MANUFAKTUR 黑鉻飾板來提升質感。如需增加實用性，可選配可摺疊式後座椅，此外也可選配全景玻璃車頂、抬頭顯示器、Burmester® 環場音響系統等。

2.0L 四缸車型確定導入！　全新第二代 Mercedes-AMG GT Coupé 將於 11/27 正式登臺

2.0L 四缸車型確定導入！　全新第二代 Mercedes-AMG GT Coupé 將於 11/27 正式登臺

動力方面，Mercedes-AMG GT 43 Coupé 搭載代號 M139 的 2.0 升直列四缸引擎和 AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 變速箱，並導入源於 Mercedes-AMG Petronas Formula 1 的電子廢氣渦輪技術，以及 48V RSG 輕油電系統，驅動方式為後輪驅動，可輸出 421hp (+14hp) 最大馬力及 500Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.6 秒完成，極速為 280km/h。

2.0L 四缸車型確定導入！　全新第二代 Mercedes-AMG GT Coupé 將於 11/27 正式登臺

AMG GT Coupé 車系邁入第二世代後，導入更多該廠新世代科技，也劃分出更多元的性能輸出選項，如今  2.0 升後驅入門車型即將正式登臺，相信可大幅強化整體銷售表現。

2.0L 四缸車型確定導入！　全新第二代 Mercedes-AMG GT Coupé 將於 11/27 正式登臺

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士AMGGTCoupe汽車新車跑車超跑台灣

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