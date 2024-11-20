Jaguar「新品牌識別」曝光！概念車12／3登場、明年就會有新車

▲Jaguar宣告開啟品牌新紀元，並釋出重新設計的品牌識別，預計明年就會有新車到來。（圖／翻攝自Jaguar，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

先前汰除5車系、僅留F-Pace面臨轉型階段的英國品牌Jaguar（捷豹），原廠宣布將重新定義品牌，換上新的品牌識別，並預告將在台灣時間12月3日上午9時推出Design Vision Concept首款概念車。

▲Jaguar的「leaper」躍豹徽飾同樣採向前飛躍的姿態。



Jaguar開啟新篇章，全新品牌標誌以幾何、對稱性、簡潔重新設計，並將商標大、小寫字樣交互排列，展現品牌原創力與充滿藝術感的意象。同時在Jaguar的「leaper」躍豹品牌徽飾，也換上全新設計重現，透過永遠向前飛躍的姿態，象徵Jaguar創廠以來的卓越進步。

儘管目前還不確定，但海外也傳出Jaguar將推出首款搭載JEA（Jaguar Electrified Architecture）電動車平台的車款，預料將是電動休旅車，並且後續還會有2款新車到來。

▲品牌承襲創辦人William Lyons爵士的「Copy Nothing」精神，透過現代主義重新定義Jaguar。