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「HONDA、Sony聯手電動車」對決特斯拉！預計明年現身準備上市

▲HONDA、Sony合作電動車預告參加明年CES大展，為上市作暖身！（圖／翻攝自《Afeela》）

▲HONDA、Sony合作電動車預告參加明年CES大展，為上市作暖身！（圖／翻攝自《Afeela》）

記者徐煜展／綜合報導

蘋果放棄造電動車，但Sony與HONDA是來真的！近日雙方合作Afeela全新品牌，將參加明年1月國際盛事CES電子消費性大展，其首款電動車為上市作籌備，鎖定對手特斯拉Model S而來！

▲HONDA、Sony合作電動車預告參加明年CES大展，為上市作暖身！（圖／翻攝自《Afeela》）

▲Afeela Pototype鎖定特斯拉Model S而來。

Afeela首款電動車作品鎖定特斯拉Model S大型房車級距，該車來自Afeela Pototype原型概念車，擁有時尚、時髦的前衛外觀，搭配圓滑的尾部線條，帶來帥氣的4門轎跑Coupe視覺感，其概念車已算接近市售量產型態，明年的CES大展將揭露更多訊息。

▲HONDA、Sony合作電動車預告參加明年CES大展，為上市作暖身！（圖／翻攝自《Afeela》）

▲新車具備搶眼的車載娛樂系統，能與PS5遊戲作更多互動。

Afeela Pototype概念車平台、技術來自HONDA 0系列電動車，新車不僅話題、科技感十足，並預計採用91kWh 鋰離子電池組，續航力初估落在480公里表現。藉由雙方合作資源，新車具備高達45組雷達感知器，能支援更先進的L2輔助駕駛服務。

車內科技當然是一大亮點，由Sony負責的全新車載系統，不僅能在車內大玩PS5遊戲，更能透過多方合作的APP資源，為車內達到更實用、豐富的科技APP互動。

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