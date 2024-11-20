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「台灣Nissan Juke」即將停售剩不到10輛！百萬進口休旅又少1款

▲Nissan Juke作最後出清，即將告別台灣市場！（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Juke作最後出清，即將告別台灣市場！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

繼TOYOTA C-HR後，日系進口小休旅又少1員，日前台灣原廠針對Nissan Juke告別出清，如今全台灣Juke已剩不到10輛，待銷售完畢後，Nissan Juke就要跟台灣車迷說再見！

▲Nissan Juke作最後出清，即將告別台灣市場！（圖／翻攝自Nissan）

▲全台灣Nissan Juke最後剩不到10輛作出清。

大改款Nissan Juke於2020年11導入，目前售價為102.9、104.9萬，當時除了有TOYOTA C-HR直接競爭對手，更有歐系的福斯T-Cross、Skoda Kamiq等，Nissan Juke除了有亮眼的外型，其更採用1.0升渦輪動力，在台灣享有低稅賦優勢，無奈將在近期內離開台灣。

▲Nissan Juke作最後出清，即將告別台灣市場！（圖／翻攝自Nissan）

▲百萬區間休旅競爭激烈，Nissan Juke面臨國產、進口雙重夾殺。

Nissan Juke擁有不錯的產品競爭力，可惜台灣休旅市場戰況激烈，Nissan Juke除了有同級的進口競爭對手，甚至國產的HONDA HR-V、TOYOTA Corolla Cross也重疊在Juke售價區間，讓Nissan Juke面臨國產、進口休旅雙重夾殺。

Juke正在作最後的停售前的促銷，裕隆日產提供絕版優惠8.8萬元購車金，待Nissan Juke退場後，台灣品牌休旅陣容由Kicks、X-Trail、X-Trail e-Power、Ariya電動休旅來扛起戰線。

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