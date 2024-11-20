賓士「全新1.5升渦輪」油耗媲美柴油引擎！首搭大改款入門轎跑

▲賓士釋出新一代CLA入門轎跑預告！將採用燃油與全電動2種動力！（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

新一代賓士CLA等不及要登場了！原廠近來為釋出CLA偽裝車測試照，並揭露全新一代CLA將有燃油、全電動2種動力，其中燃油部分將採用全新開發的1.5升汽油渦輪搭上48V輕油電，甚至表示油耗水準不輸過去柴油引擎！

▲新一代CLA將搭載全新開發的1.5升汽油渦輪與8速變速箱。

未來賓士將採油與電並行銷售，大改款CLA基於MMA平台打造，能適應趨勢的全電動，以及官方的透露全新開發1.5升汽油渦輪，並搭載同樣全新的8F-eDCT雙離合器變速箱。

這具代號M252的1.5升汽油渦輪，相較過去產品更有輕量化優勢，其體積更小減重達17%之多，並結合48V輕油電，能帶來不輸現行柴油CLA的23.2km/L平均油耗，具有134匹、161匹馬力等輸出規格。

▲CLA電動版將具備750公里續航力。

而在電動動力方面，未來CLA將提供純電選項，採800V架構與320kW快充技術，並使用85kWh電池組，參考日前登場的CLA Concept資訊，新車預計擁有750公里續航力，以及10分鐘就能補上300公里行駛里程。