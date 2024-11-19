改款「TOYOTA神車休旅」馬來西亞預售！配備豐富折合新台幣101萬起

▲馬來西亞預告TOYOTA改款Corolla Cross！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼泰國、菲律賓、台灣市場後，馬來西亞也預告將導入亞太規最新小改款TOYOTA Corolla Cross，與台灣相同提供1.8升汽油、1.8升油電等配置，不過在配備上，馬來西亞比台灣略勝一籌、更豐富！

▲馬來西亞汽油提供1款、油電2款。

從官網預告圖來看，馬來西亞小改款TOYOTA Corolla Cross外觀與台灣同步換上亞太規造型，搶眼的點陣式水箱護罩、電子手剎車、油電系統列為新車重點，本次馬來西亞取消汽油入門款配置，因此汽油車型僅剩1款，當地售價RM 140,000，折合新台幣101萬。

▲新車搭載10.1吋螢幕與泰規相同，功能、大小略勝台灣的9吋車美仕。

1.8升油電則有2款車型，售價分別為RM 145,000、RM 150,000，折合新台幣為105與109萬，配備上略勝台灣一籌，其搭載10.1吋螢幕與泰規版本相同，比台灣的9吋討喜，並還具備3D圖像的PVM環景攝影。

除了有最新的10.1吋螢幕，當地另提供智慧遠端遙控功能，車主可透過TOYOTA My APP，在遠端啟動車輛與空調系統，而本次小改款也取消腳踏式手剎車，全面改搭電子手剎車。