「TOYOTA旗艦千萬級休旅」登台亮相！GR品牌嘉年華預告台中麗寶開催

▲TOYOTA GR活動預告12月登場，屆時旗艦Century休旅將首度登台亮相。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰預告12月14日於台中麗寶舉辦GR品牌嘉年華，除了有Corolla Cup統規賽車活動，屆時還首度請來全新的Century旗艦休旅站台亮相，11月18日起，民眾可透過活動網頁及GR Fan Club免費報名，誠摯邀請全家大小共襄盛舉，與TOYOTA GR品牌共度難忘的一天！

▲首度舉辦的Corolla Cup統規賽，邀請全台車迷共襄盛舉。

今年TOYOTA GR品牌嘉年華將迎來台灣首發的Corolla Cup統規賽車示範賽，Corolla Cup賽車由專業團隊以Corolla Altis GR-S為基礎，採用FIA認證Sparco賽車椅及六點式安全帶，並優化懸吊及煞車系統，包含Corolla Cup統規賽專屬規格鋁圈、Alcon CAR98卡鉗、浮動碟盤煞車系統、Project Mu煞車皮及金屬油管，以及Corolla Cup統規賽客製開發2way倒插單筒式外掛氮氣瓶懸吊系統，已在麗寶賽車場完成合計4,500公里的嚴苛測試。活動當天將由12位專業賽車手同場競技。

▲TOYOTA Century旗艦休旅12月登台亮相！媲美勞斯萊斯的牛頭牌休旅。

除了上述熱血的賽車賽事外，也將邀請台灣知名甩尾車手、金卡納國手等親臨現場，進行帥氣的表演和互動，讓車迷們能夠近距離感受賽車手的魅力。不僅如此，日本天皇御用的夢幻座駕TOYOTA Century亦將現身Show & Shine車聚，與百台經典帥車共同展出，讓車迷們一睹TOYOTA代表性的車款，這些車輛不僅是性能的象徵，更承載了車迷們對汽車文化的熱愛和追求。

TOYOTA Century大陸、日本於去年發表，鎖定金字塔大老闆們客群，其大陸售價基本人民幣198萬起跳，折合新台幣849萬，已在大陸市場熱烈加價搶購，日前傳出售價來到349.8萬人民幣，折合新台幣1,570萬。

TOYOTA GR品牌嘉年華期待讓賽車賽事更貼近大眾、打造與車迷們交流的最佳平台，現場亦設置了許多親子互動攤位，如頭文字D遊戲機台、輪胎保齡球、迷宮挑戰遊戲等，還有美食餐車市集與用餐座位區，並開放限量卡丁車駕駛體驗，讓大人小孩一起感受賽車活動文化的魅力。