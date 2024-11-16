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【周焦點】LEXUS休旅大降49萬　Mazda新車70萬有找　TOYOTA 7人座停產

▲LEXUS RZ450e入手門檻大降49萬；新年式 Mazda 2上市；TOYOTA Sienta及將停產。（圖／翻攝自各車廠）

▲LEXUS RZ450e入手門檻大降49萬；新年式 Mazda 2上市；TOYOTA Sienta及將停產。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

前有福特野馬電動車降50萬，這周輪到LEXUS RZ450e也祭出降幅49萬優惠，讓台灣電動車市場越來越熱鬧；台灣Mazda於本周推出新年式Mazda 2，降價9萬升級配備，將售價壓到70萬有找；TOYOTA Sienta停產在即，未來百萬內MPV市場將產生一大空缺！

▲LEXUS RZ450e入手門檻大降49萬；新年式 Mazda 2上市；TOYOTA Sienta及將停產。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣LEXUS RZ450e推出限量100台，降價49萬炒人氣。

台灣電動車市場競爭越來越激烈，LEXUS RZ450e電動休旅於11月14日推出旗艦版拚人氣（連結），開價230萬限量100台，相較原本的279萬入手門檻，新車可是有感大降價49萬！

▲LEXUS RZ450e入手門檻大降49萬；新年式 Mazda 2上市；TOYOTA Sienta及將停產。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式Mazda 2上市，降價9萬升級黑化套件。

Mazda新車下探70萬有找（連結）！台灣原廠推出新年式Mazda 2，不僅降價9萬來到69.9萬，還升級外觀黑化套件，讓新年式Mazda 2不僅外觀更好看，售價配備更有誠意。

▲LEXUS RZ450e入手門檻大降49萬；新年式 Mazda 2上市；TOYOTA Sienta及將停產。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA Sienta正在出清，想要入主百萬內MPV手腳要加快了。

台灣TOYOTA Sienta即將下台一鞠躬（連結），今年9月完成最後一批生產下線，待現行款出清完畢後，TOYOTA Sienta將離開台灣市場，因成本售量考量，台灣市場暫無日規大改款TNGA平台的新Sienta導入規劃。

▲LEXUS RZ450e入手門檻大降49萬；新年式 Mazda 2上市；TOYOTA Sienta及將停產。（圖／翻攝自各車廠）

▲大改款BMW X3預售開跑，外觀、內裝有感大進化。

劍指對手賓士GLC，強勢大改款的BMW X3來勢洶洶（連結），BMW台灣總代理汎德今（14）日也展開全新第4代大改款X3預售（內部代號G45），首波共有X3 20 xDrive M Sport、X3 M50 xDrive雙車型，預售價分別為279萬、385萬元，相較改款前分別漲了10萬、2萬。

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►改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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