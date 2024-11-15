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特斯拉Cybertruck今年第6度召修！恐無預警失去動力、需回廠處理

▲Tesla Cybertruck。（圖／翻攝Tesla）

▲Tesla Cybertruck電動皮卡今年第6度召修，不同於先前可透過OTA更新，此次馬達逆變器瑕疵需回廠處理。（圖／翻攝自Tesla）

記者林鼎智／綜合報導

雖然特斯拉（Tesla）Cybertruck電動皮卡來台巡迴展演（報導請點此），不過最近美國也傳出召修災情，主因是部分Cybertruck的馬達逆變器有瑕疵，恐會發生無預警失去動力的情況，這也是特斯拉Cybertruck今年第6次收到召修。

據NHTSA美國國家公路交通安全資料，針對2023年11月6日至2024年7月30日出廠的Cybertruck進行召修，主要是馬達逆變器瑕疵，可能造成無預警失去動力，並且不會有故障燈，僅會提示駕駛將車輛停靠路邊。

▲特斯拉Cybertruck召修。（圖／翻攝自NHTSA）

▲NHTSA文件中顯示共有2,431輛Cybertruck受影響，召修對象為2023年11月6日至2024年7月30日出廠。（圖／翻攝自NHTSA）

此次Cybertruck共在美國召修2,431輛，不同於先前可透過OTA遠端韌體更新，此次受影響車主需回廠進行馬達逆變器更換，先前召修原因包括：倒車顯影延遲、雨刷馬達無法啟動、腳踏墊卡住油門疑慮等，所幸此次馬達逆變器瑕疵並未造成人員傷亡。

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