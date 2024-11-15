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特斯拉Cybertruck直擊搶先看！200萬有找挑戰台灣合法上路、停車格

▲台灣原廠首度展出全新特斯拉Cybertruck！（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣原廠首度展出全新特斯拉Cybertruck！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

日前才有外匯水貨商引進特斯拉Cybertruck引起全台熱議，如今台灣原廠也在11月15日首度以官方身分於信義區展出Cybertruck讓車迷過過乾癮。未來想要看到Cybertruck上路還要再等等，且還得面臨停車等一連串挑戰！

▲台灣原廠首度展出全新特斯拉Cybertruck！（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣原廠首度展出全新特斯拉Cybertruck！（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣原廠首度展出全新特斯拉Cybertruck！（圖／記者徐煜展攝）

▲特斯拉Cybertruck未來想要登台販售，尺碼、車輛行人安全、停車問題都是一大挑戰。

全新特斯拉Cybertruck魁武、霸氣，獨特外型成為台北信義區新光三越A11館亮點，不過台灣想要看到Cybertruck合法上路，還需更完善的配套與行人保護措施，主要因台灣法規限制小客車掛牌車長不得超過5.5公尺，而Cybertruck已經來到5.68公尺，且2.4公尺車寬，對於大多停車位2.3～2.5公尺寬度來說，Cybertruck未來還得面臨台灣地狹人稠等停車問題一大挑戰。

▲台灣原廠首度展出全新特斯拉Cybertruck！（圖／記者徐煜展攝）

▲即日起到明年4月，Cybertruck將在北中南巡迴展出。

對於特斯拉Cybertruck於台灣規劃方面，《ETtoday車雲》特別詢問台灣官方得到回覆表示，此次亮相主要是以北中南巡迴為重點，因國外原廠特別要求，對於Cybertruck在台一切規劃、展示規格都不方便透露，未來有進一步消息，都會在第一時間於官網作公開。即日起至 2025 年 4 月將巡迴全台靜態展示超過 13 站，現場同步展出目前最受全球消費者歡迎的 Model Y 與 Model 3 車款。

事實上，Cybertruck在未符合行人保護設計下，加上車身尺碼、重量等關係，使Cybertruck在不少市場都因法規而無法掛牌上路，目前僅在美國、墨西哥、加拿大販售交車，也不難看出台灣特斯拉強調此次Cybertruck巡迴展演僅為「靜態展示」。

▲台灣原廠首度展出全新特斯拉Cybertruck！（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣原廠首度展出全新特斯拉Cybertruck！（圖／記者徐煜展攝）

▲特斯拉Cybertruck成為旗下造型最突出、尺碼最大的電動車。

Cybertruck 車身採用高強度不銹鋼材外骨骼，搭配一體式壓鑄技術與創新 Air Bending 工藝，使其猶如批上一層堅固的盔甲，標準配備雙層裝甲玻璃，不僅可抵禦 112 公里/小時的棒球衝擊，更提供絕佳的隔音與防彈效果。Cybertruck同步應用於暢銷車款 Model Y 與 Model 3，目前所有車款皆具備最新HW4.0 自動輔助駕駛硬體，大幅提升解析度、探測距離與運算能力，搭配 OTA 遠端軟體更新持續升級。

▲台灣原廠首度展出全新特斯拉Cybertruck！（圖／記者徐煜展攝）

▲車型、內裝配置與國外造型一致。北美售價約新台幣198萬起。

僅是靜態展示Cybertruck，台灣官方未提供詳細內裝拍攝，至於重點的車型售價皆未透露，參考北美原廠資訊，當地提供3款車型售價，共有後驅、四驅可選，售價6萬990美金～9萬990美金，折合新台幣198～352萬。

Cybertruck不少話題性設計，在海外也充滿不少爭議，像是不鏽鋼車身、防彈玻璃、驚人拖曳力（4,990公斤）與載重能力（1,134公斤），同時還有0-100km／h加速2.7秒、最高續航755公里表現。

Cybertruck 硬派巡展同步展出暢銷車款 Model Y 與 Model 3，現場提供期間限定購車禮遇方案諮詢，Tesla 指定車款於 2024/12/31 前完成車輛交付即享指定期數最低 0 利率起，以及最低月付9,999元限時方案，亦可享受全台高達 107 站超級充電，車主更享推薦親友購車高額獎勵。

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