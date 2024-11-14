凱迪拉克「全新霸氣電動休旅Vistiq」北美上市！馬力615匹車重近3噸

圖文／7Car 小七車觀點

Cadillac 正式發表全新電動休旅車 Vistiq，原廠規劃於明年初上市，起價為 78,790 美元 (約合新台幣 255.4 萬)。

▲GM 集團全新電動休旅車 Cadillac Vistiq 正式於北美亮相。

全新 Cadillac Vistiq 為一款全新的三排座豪華跨界休旅車，定位介於 Lyriq 和 Escalade IQ 之間。從外觀上來看，Vistiq 承襲了 Lyriq 亮相以來的新世代設計元素，在車頭方面除了有 Cadillac 車系近年來常用直立式 LED 燈設計，中央還有黑色水晶樣式的封閉式水箱罩；車側部分可以看到車頂從尾部逐步傾斜，門把手採用平整化設計。輪圈方面提供 21 吋至 23 吋的選擇，並有 8 種外觀車色供選擇。

車尾部分，相較於 Lyriq 有著傳統美式豪華休旅應有的姿態，後擋兩側及下方加入分離式 LED 照明，而車尾兩側亦有與 Escalade IQ 相似的直立式燈組。在尺碼方面，Vistiq 車長為 5,222mm、寬 2,203mm、高 1,804mm，軸距達到3,094mm。

內裝部分，中控台標準搭載 33 吋大型液晶螢幕，後座還配有 8 吋螢幕，並提供雙無線智慧型手機充電座、加熱、通風和按摩前排座椅、五區恆溫空調控制系統和 23 揚聲器 AKG Studio 音響系統。

空間格局上，在三排座椅均使用的狀態下，行李廂容積為 430 公升，將第三排座椅折疊後空間則增加至 1,218 公升；若將後兩排座椅放倒，最大空間則提升至 2,271 公升。

動力方面，Cadillac Vistiq 搭載容量達 102 kWh 鋰離子電池，搭配雙電動馬達構成的四輪驅動系統，綜效輸出達 615 hp 和 880 Nm，拖動 2,870 公斤的車重在 Velocity Max 模式下可以在 3.7 秒內完成 0-60mph 加速。充電部份透過直流快速充電可於 10 分鐘內補充 127 公里的續航里程。

Cadillac Vistiq 將成為品牌近年在市場推出的第五款純電動車，Cadillac 原廠表示現在品牌已經在豪華市場推出電動車，為消費者提供不同的選擇。未來兩年內將會加速電動車的計畫，進一步拓展豪華 SUV 市場。