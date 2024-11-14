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Honda「第4代大改款Passport」亮相！定位比CR-V高、換搭10速自排

▲Honda第4代大改款Passport。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda第4代大改款Passport亮相，這款定位在CR-V之上的休旅換搭10速自排，並具有更出色的越野性能。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda第4代大改款Passport北美亮相，這款定位在CR-V之上的旗艦休旅升級動力、內裝鋪陳，原廠還表示新車是最具越野性能的休旅產品，共有RTL、TrailSport、TrailSport Elite三款車型，並都具有專屬配備鋪陳。

動力上，新Passport採3.5升V6自然進氣引擎，捨棄原本的9速變速箱，改採新款10速自排，在原廠專屬調校下具有285匹／36.2公斤米扭力，比改款前提升5匹馬力，另外也標配i-VTM4扭力導引功能的全時4驅系統。

▲Honda第4代大改款Passport。（圖／翻攝自Honda）

▲Passport共有3車型，原廠也針對底盤、懸吊系統進行優化，轉向球頭、支臂等。

新Passport也換上優化的鍛造鋼製懸吊支臂、鑄鐵轉向球頭，並重新調整前麥花臣支臂、增添新的後多連桿懸吊。入門RTL車型則具有黑化水箱護罩、黑化飾條、前後銀色下護板、18吋灰色輪圈與全地形輪胎、電動尾門；TraolSport以上車型更具有琥珀色LED日行燈、亮黑格柵、橘色拖車勾等，其中頂規TrailSport Elite還有後座空調、雙前座通風座椅、後窗遮陽簾BOSE音響等。

▲Honda第4代大改款Passport。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda第4代大改款Passport。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda第4代大改款Passport。（圖／翻攝自Honda）

▲座艙採10.2吋數位儀表、12.4吋中控螢幕，並內建Google影音系統。

Passport軸距也較改款前增加71mm、輪距更寬，使離地間隙、接近角更出色，座艙則配備10.2吋數位儀表、12.4吋中控螢幕，並內建Google影音系統，全車更多達10個置杯架，同時也提供可收折的4人野餐桌。

新Passport共多達8款車色，僅表示售價將自40,000美元起，折合新台幣約130.3萬，並會有豐富售後配件可選購。

▲Honda第4代大改款Passport。（圖／翻攝自Honda）

▲目前尚未公布Passport售價，但將自40,000美元起，折合新台幣約130.3萬。

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