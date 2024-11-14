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小米SU7電動車「生產10萬輛只花230天」！今年底再上看12萬輛

圖文／7Car 小七車觀點

小米汽車官方宣布品牌首款車型 SU7 僅用 230 天便創下生產 10 萬輛的紀錄，預計在 2024 年底可以達到 12 萬輛的目標。小米 SU7 全車系共計有 5 款車型等級，建議售價落在 21.59 萬至 29.99 萬元人民幣之間 (約合新台幣 95.54 萬至 132.71 萬)。

▲小米 SU7 僅用 230 天便創下生產 10 萬輛的紀錄。

外觀方面，小米 SU7 的長寬高分別為 4,997mm x 1,963mm x 1,440mm，軸距 3,000mm。頭燈採用圓角多邊形造型，內部選用米字型的燈組結構，相信是未來品牌的家族設計語彙。頭燈下方配備有真通風孔可幫助煞車系統進行散熱，保桿下方的氣壩以及前艙蓋的線條均能夠營造出運動氣息，原廠公布其風阻係數僅 0.195Cd。車側面部分，採用隱藏式把手設計，車身腰線同樣相當圓滑，有助於提升空氣力學。車尾採用貫穿式 LED 尾燈組，下方亦有空氣分流器的造型點綴。

內裝方面，SU7 配備三幅式方向盤，駕駛模式切換按鈕周圍採用紅色元素點綴。中控台上搭載 7.1 吋翻轉式儀表板和 16.1 吋觸控螢幕，其解析度達 3K，並搭載 56 吋 HUD 抬頭顯示器，最高亮度 13000nit。此外，SU7也保留了大部分實體按鍵，盲操作使用更方便。內裝配色提供銀河灰、曜石黑和暮光紅三種顏色選擇。並配備氣氛燈、Nappa 皮革座椅、5.35 平方公尺玻璃車頂、15 揚聲器音響系統等。

動力表現上，小米 SU7 雙電動馬達車型最大功率為 673 匹、峰值扭力 838 牛頓米，0-100km/h 加速為 2.78 秒，最高車速達 265km/h，還擁有 Boost 模式、彈射起步模式等。煞車系統配備 Brembo 四活塞卡鉗，100-0km/h 煞車距離 33.3m。雙馬達車型配備容量 101kWh 的寧德時代三元鋰電池， CLTC 續航力為 800 公里，並配備 800V 超級快充，5 分鐘可補充 220km 續航里程，15 分鐘後可提供 510km 續航里程。單電動馬達車型最大功率為 299 匹，0-100km/h 加速時間 5.28 秒，電池容量為 73.6kWh 弗迪磷酸鐵鋰電池，CLTC 續航里程為 668km。

至於 SU7 Ultra 量產版則是擁有更激進的專屬空力套件，車頭相較標準版更加張揚，配有 U 型風刀、大前鏟與氣壩，車側亦配備專屬側裙，車尾部分則配有主動式空氣分流器，搭配車尾大型碳纖維尾翼，官方宣稱可提供 285 公斤最大下壓力。動力部分則換上三電機系統、賽道版電池、熱管理系統等核心技術，以及雙 V8s 搭配 V6s 三電動馬達四驅系統，綜效輸出維持與原型車相同的 1,548 匹馬力。電池系統部分則採用麒麟 II 電池組，最大放電功率達 1330kW。底盤方面採用封閉雙腔空氣彈簧、高性能阻尼可變減震器以及三馬達扭力分配控制系統，剎車則是升級超大尺寸碳陶瓷碟盤、Akebono 卡鉗，且動能回收可提供 0.6g 最大減速度。

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