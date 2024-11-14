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279萬起、雙車型！台灣BMW「大改款X3休旅」預售　新車色+配備升級

▲BMW X3台灣預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW汎德展開全新第4代X3休旅預售，首波導入20 xDrive、M50 xDrive雙車型。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在6月中海外發表後（報導請點此），BMW台灣總代理汎德今（14）日也展開全新第4代大改款X3預售（內部代號G45），首波共有X3 20 xDrive M Sport、X3 M50 xDrive雙車型，預售價分別為279萬、385萬元，相較改款前分別漲了10萬、2萬。

▲BMW X3台灣預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲新X3休旅預售價、重點配備表。

此次大改款X3在區隔電動車下，車名皆捨棄i，並由M50取代先前的M40i，車格也更放大，車長4,755mm，軸距2,865mm不變；外觀則新增Dune Grey metallic金屬沙丘灰車色，並換上垂直／斜線格柵的水箱護罩，具有M Sport套件、光型變化智慧LED頭燈等，其中M50 xDrive還有4出尾管、全景玻璃車頂、20吋輪圈、M主動式運動化懸吊等配備。

▲BMW X3台灣預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲此次X3新增Dune Grey metallic金屬沙丘灰車色，M50 xDrive還有4出尾管、全景玻璃車頂、20吋輪圈、M主動式運動化懸吊等配備。

新X3座艙則採雙曲面12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕、BMW Operating System 9影音系統，提供AR擴增實境導航、手機數位鑰匙2.0等，M50 xDrive更有M Nappa平底方向盤、M Alcantara麂皮／Veganza透氣內裝等。

動力上，X3 20 xDrive採2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，搭配Steptronic 8速手自排，具有190匹／31.6公斤米扭力；而M50 xDrive則採3.0升直6汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，具有398匹／59.1公斤米扭力，靜止加速破百僅需4.6秒。

▲BMW X3台灣預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW X3台灣預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW X3台灣預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW X3台灣預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲新X3座艙採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕、BMW Operating System 9影音系統，同時車門板也有變化。

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