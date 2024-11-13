TOYOTA Hilux日本停售後傳將大改款！優化排廢、可望增添電動版

▲日本TOYOTA不久前無預警停售Hilux後，日媒傳出這款暢銷皮卡將迎來大改款更新。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）



記者林鼎智／綜合報導

現行款第8代TOYOTA Hilux最早於2015年上市，並在2017、2020、2024年三度小改款，販售周期已長達9年。不久前日本TOYOTA無預警停售後（報導請點此），最近日媒就傳出這款暢銷皮卡車將迎來大改款，最快年底前有望首演。

據日媒《Response》報導，新一代Hilux除了提供現行款2.4升、2.8升4缸柴油渦輪動力，以及後驅、4驅等選擇外，同時也藉由改款來符合排放法規，並且還可能帶來電動版Hilux，後者將具有更出色的鋪裝道路表現與肅靜性。

▲現行款Hilux已歷經3次小改款、販售長達9年，現在傳出將透過改款符合排放規範、同時也有望增添電動版。（圖／翻攝自TOYOTA）



另外，大改款Hilux同樣搭載非乘載式TNGA-F模組化平台，車格更大、並強化實用性；外型則會與「湯爪」Tundra、更大的「塔科馬」Tacoma等看齊，以符合品牌皮卡車家族設計語彙，主要競爭對手將包括甫改款的三菱Triton、福特Ranger等。

現行台灣市場販售的TOYOTA Hilux採單一2.8升4缸柴油渦輪引擎、6速手自排變速箱，具有204匹馬力／51公斤米扭力，售價則是159.5萬。