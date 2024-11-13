「MG中型7人座休旅」推入門款！配備不陽春　1.5升渦輪折合新台幣75萬

▲MG Hector Plus於印度擴編增戰力，推出CVT自排入門款。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

印度於去年發表的小改款MG Hector Plus 7人座休旅，近來為了搶市佔，針對1.5升渦輪、2.0升柴油共增列新車型生力軍，其中新增的1.5升渦輪成為自排最親民的入門款，折合新台幣75萬！

▲汽油渦輪推出新車型，成為自排版本最入門款帶來更親民的售價。

小改款MG Hector Plus於印度共有1.5升汽油渦輪、2.0升柴油2種動力，另可搭配CVT自排或6速手排，而近來1.5升渦輪推出Select Pro新車型，成為CVT自排最入門版本，印度開價19,71,800 盧比，折合新台幣75萬，相比之前的手排18,47,800盧比，折合新台幣70萬，新推出的自排版本顯得更為划算、實用。

▲入門款配備豐富不陽春，比照高規配有14吋螢幕與天窗。

2.0升柴油搭配6速手排，新增Smart Pro車型擔任車系中高規款，開價20,64,800盧比，折合新台幣78萬。2款新車型配備相當豐富、齊全，都比照高規車型配有改款亮點的14吋直列多媒體螢幕，另還有全景天窗、無線Apple Carplay、LED頭尾燈等。

事實上，MG Hector與大陸上汽集團寶駿530為血緣濃厚的親戚關係，於印度以MG貼牌方式販售，尺碼僅有4,699x1,835x1,760mm、軸距為2,750mm，跟台灣HS休旅差不多，並具有實用的3排7人座空間規劃。