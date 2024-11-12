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改款新Suzuki Vitara英國開賣！內外換新有看點　折合新台幣112萬

▲英國推出2度小改款Suzuki Vitara。（圖／翻攝自Suzuki）

▲英國推出2度小改款Suzuki Vitara。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

Suzuki銷售主力、熱門的Vitara休旅，於英國推出2度小改款上市，新車針對外觀、內裝升級，並提供2種動力可選，折合新台幣112萬起！

▲英國推出2度小改款Suzuki Vitara。（圖／翻攝自Suzuki）

▲英國推出2度小改款Suzuki Vitara。（圖／翻攝自Suzuki）

▲與台灣現售款相比（上圖），新款Vitara變得較為成熟洗鍊（下圖）。

相較於台灣在售車型，英國2度小改款Suzuki Vitara在外觀、內裝有微幅的變化，與台灣版本相比，改款新Vitara車頭取消前霧燈設計，並換上新的黑色水箱護罩，與舊款相比，雖然少了一些霸氣感，但新款則增添不少都會時尚風，顯得更為精緻成熟。

▲英國推出2度小改款Suzuki Vitara。（圖／翻攝自Suzuki）

▲英國提供1.4升渦輪輕油電與1.5升油電配置。

英國新款Vitara提供1.4升渦輪搭配輕油電與1.5升油電2種配置，入門款開價26,949 英鎊，折合新台幣112萬，而1.5升油電為28,699英鎊，折合新台幣120萬。台灣Vitara僅有1.4升渦輪輕油電選項，售價分別為94、104萬。

▲英國推出2度小改款Suzuki Vitara。（圖／翻攝自Suzuki）

▲車內升級新螢幕，強化ADAS安全輔助。

車內配置與台灣大同小異，不過英國新增9吋多媒體螢幕，可透過Apple Carplay等手機連結，並能下載專屬APP，與車輛進行更多互動、檢閱資訊。而ADAS部分也獲得小幅升級，導入Dual Sensor Brake Support II新系統，對行人、車輛辨識更直覺、靈敏。

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