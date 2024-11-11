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「LEXUS NX 10週年特仕車」大陸開賣！2.5升動力折合新台幣161萬

▲LEXUS NX喜迎10歲生日！大陸推出限量特仕車。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS NX喜迎10歲生日！大陸推出限量特仕車。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

自2014年初登場的LEXUS NX，今年適逢10週年生日，原廠特別於大陸市場推出值得收藏的10週年特仕車，外觀、內裝經過精心設計，採2.5升動力折合新台幣161萬！

▲LEXUS NX喜迎10歲生日！大陸推出限量特仕車。（圖／翻攝自LEXUS）

▲10週年NX特仕車，限量1000台。

LEXUS NX於2014年登場，與TOYOTA RAV4有濃厚的血緣關係，成為品牌於全球最熱銷的中型休旅，目前來到第2代車型，適逢10週年紀念，大陸推出10週年NX特仕車，人民幣開價35.98萬，折合新台幣161萬。

▲LEXUS NX喜迎10歲生日！大陸推出限量特仕車。（圖／翻攝自LEXUS）

▲外觀變化不大，車尾附上精緻的10週年徽飾。

10週年特仕車NX提供9種車色、3種內裝配色可選，限量1000台，新車以NX 250為基礎打造，外型細節大致與標準款相同，為了呼應週年特仕車身分，車尾加入專屬紀念徽飾。

▲LEXUS NX喜迎10歲生日！大陸推出限量特仕車。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS NX喜迎10歲生日！大陸推出限量特仕車。（圖／翻攝自LEXUS）

▲內裝升級多項配備，附上高級羊毛披肩交車禮。

內裝比起外觀更有料，紀念款以NX 250為基礎打造，升級前座通風、記憶等功能，另還有電動尾門、方向盤加熱、黑色車內飾板、64色環艙氣氛、專屬發光迎賓踏板等，同時原廠還貼心附上鄂爾多斯高級羊毛披肩交車禮。

動力與標準款NX 250相同，採2.5升自然進氣，搭配8速手自排變速箱，能繳出203匹馬力，可惜紀念款僅推出2.5升自然進氣，並未提供2.4升渦輪、2.5升油電等各種選擇。

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