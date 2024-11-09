Nissan Z跑車新年式登場！新增午夜紫車色、Nismo版僅有500台

▲Nissan Z跑車新年式升級SOS緊急呼叫功能，並增添與GT-R相似的Midnight Purple午夜紫車色。（圖／翻攝自Nissan）



記者林鼎智／綜合報導

Nissan（日產）日本原廠推出2025年式Nissan Z，新年式增添Midnight Purple午夜紫車色、並標配升級SOS緊急呼叫功能，共有3款手排、4款自排車型（含Z Nismo），售價自 5,497,800-9,302,700日圓不等，折合新台幣約116萬-196.5萬，預計明年2月開始交車。

▲在加入午夜紫後，Nissan Z共提供多達11款車色。



新年式Nissan Z共有11款車色，新年式增添的午夜紫車色延續GT-R元素，其他車型如Skyline、Ariya、Note Aura也有，同時買家還可選擇升級套件，包括分離式水箱護罩、碳纖維擾流、19吋輪圈、車身彩貼等。

▲另外也有Nissan Z升級套件，包括碳纖維擾流、19吋輪圈、車身彩貼等。



另外，Nissan Z全車系也升級標配SOS緊急呼叫功能，除了可一鍵尋求救援外，當車輛氣囊爆開時也會自動啟動、並分享車輛位置。

動力上Nissan Z也維持不變，搭載3.0升雙渦輪V6引擎，具最大馬力400匹，Nismo車型則是414匹，可選擇6速手排或9速自排變速箱。據日媒透露，新年式Nissan Z全年產量約4,100台，Nismo車型僅500台。