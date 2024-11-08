台灣特斯拉「Cybertruck電動皮卡」展開巡演！3車型尚未開放下訂

▲台灣特斯拉Cybertruck巡迴展演預告



記者林鼎智／綜合報導

台灣特斯拉（Tesla）宣布，將於11月15日起展開「Cybertruck電動皮卡」硬派巡迴展示，原廠也在官方社群釋出預告，不過相關展示地點並未公布，僅強調靜態展演，引起不少車迷討論。

▲台灣特斯拉宣布將於11／15起展開Cybertruck電動皮卡巡迴展演，目前尚未公布詳細地點 。（圖／翻攝自台灣特斯拉，以下同）



不同於先前貿易商掛試車牌自行引進（報導請點此），這次是台灣特斯拉官方導入。事實上，台灣特斯拉官網早在去年12月放上Cybertruck資訊（報導請點此），共有後驅、全驅、Cyberbeast等3種車型，但始終未開放預購，此次原廠大動作宣告進行全台巡迴展演，也讓外界好奇是否得以導入販售。

▲台灣特斯拉已進行Cybertruck展演作業，不過官網尚未開放下訂。



▲台灣特斯拉早在去年12月將Cybertruck資訊放上官網。



主要是因為特斯拉Cybertruck由於外型獨特、在未符合行人保護設計下，加上車身尺碼、重量等關係，使Cybertruck在不少市場都因法規而無法掛牌上路，目前僅在美國、墨西哥、加拿大販售交車，也不難看出台灣特斯拉強調此次Cybertruck巡迴展演僅為「靜態展示」。

Cybertruck具有不少話題性設計，像是不鏽鋼車身、防彈玻璃、驚人拖曳力（4,990公斤）與載重能力（1,134公斤），同時還有0-100km／h加速2.7秒、最高續航755公里表現。