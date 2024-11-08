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馬自達「雙轉子引擎跑車」將量產！365匹還有V2L外接供電功能

▲Mazda確認Iconic SP量產。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda確認Iconic SP將會量產，成為品牌第12款轉子引擎產品。（圖／翻攝自Mazda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

馬自達（Mazda）自2023年推出Iconic SP概念車後，也讓外界期待這款雙轉子引擎油電跑車備受期待，近日馬自達設計總監Masashi Nakayama也證實，這款概念跑車確認會量產，有望成為RX-7、RX-8的後繼車，成為品牌第12款轉子引擎產品。

▲馬自達Iconic SP概念。（圖／翻攝自Mazda）

▲雖然還不清楚量產規格，但以Iconic SP尺碼來看，車格介於MX-5與RX-7之間，並具有1450公斤輕量車重。

儘管目前原廠還十分神秘，但以Iconic SP尺碼來看，車格介於MX-5與RX-7之間，並且有著1,450公斤車重、上掀式車門設計，身形也相當低趴，配備數位儀表、按鍵式排檔、小型中控螢幕等。

動力部分，Iconic SP概念車採1.6升雙轉子引擎，並將轉子引擎作為增程器為電池供電，最大馬力365匹，並具有V2L外接功能功能。儘管正式量產可能與Iconic SP有些不同、並且還有不少技術需要克服，但也讓Mazda招牌的轉子引擎可以重新回歸市場。

▲馬自達Iconic SP概念。（圖／翻攝自Mazda）

▲動力部分採1.6升雙轉子引擎，並將轉子引擎作為增程器為電池供電，最大馬力365匹。

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