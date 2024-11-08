Mazda預告「大改款CX-5油電休旅」要來了！馬3、CX-30將換新引擎

▲日本原廠公開未來品牌重點計劃，揭露大改款CX-5預計明年推出。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

日本Mazda於11月7日財務報告中，終於大動作公開下一代CX-5動向，並表示大改款CX-5將會採用Mazda開發的全新油電技術，同時現場還另揭露全新SKYACTIV-Z 4缸引擎開發計劃，這具新引擎將與Mazda 3、CX-30未來動向有密切關聯。

▲下一代CX-5確定提供油電動力，同時也將陸續推出各種新能源車款。

Mazda官方表示品牌未來朝向多項領域合作，加速供應鏈提供與降低成本開發，在未來3年內預計有3款重磅新車問世，其中大改款CX-5就是其中的重頭戲之一。

對於未來CX-5動向，品牌目前僅透露將會精簡車型編成，並會搭載Mazda自主開發的油電技術，不過尚未提及是否有TOYOTA合作協力，在重點的電池與電氣化技術，Mazda與Panasonic Energy等知名的電池技術方合作，確保2030前電池供貨，而透過Mazda CX-5油電問世，能與CX-60、CX-50作更明顯的產別差異，並能加速品牌未來PHEV發展方向。

▲SKYACTIV-Z 4缸引擎開發中，預計2027年問世。

除了有重點車款、油電技術外，Mazda官方另公開全新SKYACTIV-Z 4缸引擎存在，未來SKYACTIV-Z將取代現行的SKYACTIV-G、SKYACTIV-X舊世代動力，這也就表示，SKYACTIV-Z會與未來下一代Mazda 3、CX-3、CX-5都有關聯，這具引擎強調在低轉、高轉速能實現更低的薄燃燒，帶來高熱效率的表現，來精進動能、節能表現。