「TOYOTA 1.5升3缸引擎」即將停產！Corolla、Sienta將換全新4缸動力

▲TOYOTA入門小車系搭載的3缸引擎即將謝幕，未來將由全新開發的4缸取代。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

雖然台灣尚未導入TOYOYTA 1.5升3缸引擎，但這具引擎卻在國外廣泛用在多款熱門車系上，如歐日規的Yaris Cross、日規Sienta等，不過日本近來已有消息表示，這具3缸引擎即將謝幕，未來將由全新開發的1.5升4缸引擎取代。

▲新1.5升4缸將涵蓋入門小車、中型等消費主力車款上。

TOYOTA、Mazda、速霸陸日前宣布合作，而TOYOTA更展示多種未來的新引擎技術，包含GR性能家族相關的2.0升渦輪，另還有1.5升4缸引擎則會與大眾消費車款緊連，這2具引擎將涵蓋TOYOTA多款車系。

▲新引擎比起舊款3缸擁有更好的熱效率，達到低排放要求。

現行的1.5升3缸引擎將被全新開發4缸取代，新引擎比起舊款3缸具備更好的熱效率，並進一步優化油耗表現，同時並能適用油電、PHEV等各種技術，來應對全球各地區的嚴苛排放法規與低排放需求。

新的4缸引擎不僅與未來Yaris Cross、Sienta等入門小車相關，包含中型車以上的Corolla、RAV4等主力車款都有望受惠，另外2.0升渦輪則會提供給下一代86、Supra等GR性能車上。