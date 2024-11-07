TOYOTA「7人座MPV、高級版RAV4」導入台灣有譜！多款全新車註冊曝光

▲TOYOTA多款矚目新車註冊曝光，為登台埋伏筆。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前傳出有意在台生產的TOYOTA Noah 7人座MPV，近來於台灣悄悄註冊曝光，不僅如此，就連國外熱賣的高級款RAV4 Highlander、Venza都一同完成註冊，似乎在為未來進軍台灣埋下伏筆。

▲Noah不僅有望在台生產，如今曝光註冊訊息成登台契機。（圖／翻攝自《經濟部智慧財產局》）

TOYOTA平價款7人座MPV Noah，因日本產線供不應求，加上台灣Sienta即將停產，趁著短暫的產線空窗期，讓日本原廠有意透過台灣生產Noah導回日本母國，如今TOYOTA Noah已悄悄在台灣完成註冊，似乎透露未來在台灣販售並非不無可能。

▲TOYOTA Highlander、Tacoma都有不少水貨商引進，是台灣消費者期待引進車款。

同樣在國外熱銷，被譽為高級版RAV4的TOYOTA Highlander、Venza也都在註冊名單中，該車來自RAV4平台延伸打造，用料、材質都比RAV4更高級細膩，也是不少台灣車迷期待引進車款。

▲新一代TOYOTA Mirai去年於台北車展亮相。

在名單中涵蓋多種級距，包含東協市場的Calya，以及台灣外匯商曾導入過的Tacoma皮卡休旅，另還有霸氣十足國外今年剛改款的4runner，甚至去年台北車展亮相的Mirai氫能源車，大規模註冊多款熱門新車，令人產生不少遐想。