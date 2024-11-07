「台灣三菱Outlander」終於要更新了！傳將推新年式配備升級

▲台灣三菱Outlander有望在今年推出新年式！（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

現行款賣了快10年之久的台灣三菱Outlander，近來已傳出將有新年式規劃，預期進行小幅度的配備調整，並維持2.4升自然進氣動力與5人、7人座規格，至於討論已久的第4代大改款Outlander仍無進一步消息。

▲國產Outlander近10年未有換代改款，國外日前推出最新的第4代小改款。

多年前中華三菱曾表示有新一代三菱Outlander導入規劃，後來將重心轉移放在發展MG新品牌經營，直至今日歐洲、日本都已經推出最新的小改款，台灣卻遲遲未有新一代Outlander進一步計劃，讓台灣現行款的Outlander賣了近10年之久。

▲新年式將升級安全帶提醒警示符合新法規要求。

台灣現售的Outlander售價83.9～108.9萬，提供5人、7人座車型可選，而近期傳出將有新年式規劃，主要是針對政府法規新制要求，前後排座椅需加裝安全帶提醒警示功能，台灣Outlander將趁著新年式，針對配備升級符合規範。至於其他配備是否調整，目前還無消息。

動力、外型維持不變，台灣三菱Outlander採2.4升自然進氣引擎，搭配CVT變速箱，擁有168匹馬力、22.4公斤米扭力，國外的新一代Outlander不僅有最新的2.4升PHEV油電，還另有1.5升汽油渦輪。