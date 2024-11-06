「TOYOTA熱銷7人座休旅」泰國推入門款！2.4升渦輪折合新台幣117萬

▲東南亞熱銷的TOYOTA Fortuner於泰國推入門款吸買氣！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

與台灣在售的Hilux有濃厚的血緣關係，把主力放在東南亞市場的TOYOTA Fortuner，雖適逢大改款週期，但寶刀未老的Fortuner近日於泰國推出平易近人的入門款車型，要趁新一代來臨前再吸一波買氣！

▲Fortuner與Hilux建構在相同的平台，強調能越野7人座休旅。

TOYOTA Fortuner與Hilux均強調不俗的越野能力，Fortuner還另擁有不俗的7人座空間，是東南亞市場相當暢銷的越野休旅，近日在泰國市場上，原廠為Fortuner特別增列全新的Leader S入門款，售價123.9萬泰銖，折合新台幣117萬。

▲新車不因入門款而顯得配備太陽春。

新車雖因入門款身分，降為17吋鋁圈，但其他配備還不算太馬虎，配有Beam LED 頭燈、LED 前霧燈、LED尾燈等，內裝則以8吋多媒體螢幕，與4.2吋傳統雙環儀錶搭配，其8吋螢幕不僅能支援Apple Carplay等手機連結，另擁有泰國專屬的T-Connect智慧聯網功能。

動力維持2.4升柴油渦輪引擎，繳出150匹馬力、40.8公斤米扭力，值得一提的是，TOYOTA Fortuner與Hilux目前都面臨改朝換代的大改款週期，下一代Fortuner與Hilux有望搭上TNGA平台，並結合TOYOTA擅長的油電科技。