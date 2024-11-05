104.9萬！台灣Nissan Kicks e-Power特仕車開賣　外觀內裝升級不加價

▲台灣Kicks e-Power 星空版特仕車上市，限量200輛。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Nissan於11月5日推出Kicks e-Power Star Edition星空版，全車賦予多達6種以上個性化套件，維持104.9萬不加價，限量200輛開賣，還加送價值15萬的星空交車禮！

▲全車裡外多達6項套件，並加送JBL高級音響。

Kicks e-Power星空版以探索都會及野外星空夜景為訴求，限量提供獨具風格的外觀設計，車款外觀提供「星夜藍」及「晨霧灰」兩種車色，並免費升級「STAR EDITION星空外飾套件」，搶眼外型更吸睛；內裝搭載LED迎賓踏板提升質感，交車贈JBL揚聲器，讓車主在如同電動車款般的靜謐車室內感受優質音效。

Kicks e-Power搭載日產獨家黑科技全新世代 e-Power動力系統，帶給消費者無里程焦慮的近電動車駕馭體驗，1.2升動力系統提供136匹馬力、28.5公斤米扭力，具有22km/L的平均油耗。

▲促銷僅到11月29日，贈送價值15萬多項好禮。

自即日起至11月29日止，入主Kicks e-Power星空版即贈總價值超過15萬元的「星空許願禮」，包含6大超值優惠好禮：「免費升級星空版專屬套件組」、「3萬元購車金」、「4萬元配件金」、「交車贈JBL揚聲器」、「e-Power鋰電池專屬8年或16萬公里延長保固」及「全車6大系統8年無限里程延長保固」。