「Suzuki首款電動休旅發表」台灣明年見！TOYOTA將推雙生車50萬有找

▲Suzuki發表全新電動休旅e Vitara，台灣最快有望明年導入。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

由Suzuki、TOYOTA雙方合作的全新電動休旅，Suzuki率先推出以e Vitara作為新車命名，將在印度、日本、歐洲等多國家販售，該車TOYOTA不排除以雙生型態推出成為旗下最便宜的電動車，而台灣市場上，原廠日前就表示，將會導入這款電動休旅，時程最快有望落在明年！

▲Suzuki e Vitara尺碼比油車的Vitara略大。

Suzuki e Vitara前身為eVX概念車，台灣原廠於去年台北車展表態，將會導入eVX量產版，e Vitara命名承襲經典的Vitara車系，採HEARTECT-e電動車平台打造，尺碼4,275x1,800x1,635mm，其中2,700mm軸距比Vitara多了200mm，相信能帶來有感的乘坐空間。

▲電池提供單馬達、雙馬達兩種配置，最大續航力600公里。

Suzuki e Vitara目前尚未透露詳細規格、續航與售價，但預計有單馬達、雙馬達車型配置，單馬達採49度電池，輸出約有142匹馬力；雙馬達為61度電池，輸出來到180匹，最大續航力預估落在600公里左右。

▲內裝提供雙色布局，大尺寸液晶螢幕從中控涵蓋至儀錶。

內裝是品牌前所未見的全新亮點數位座艙，以雙片橫式液晶螢幕從中控延伸至儀錶，捨棄過多繁瑣的實體按鍵，同時也是旗下首款採用旋鈕式排檔新車，搭配全新方向等，透過雙色與皮革材質妝點，讓這款主打入門級距的電動車也能擁有不錯的質感。

日前盛傳Suzuki、TOYOTA將積極合作打造全新電動車，如今隨著Suzuki e Vitara搶先問世，TOYOTA不排除推出雙生休旅並作為bZ1X命名，國外預計TOYOTA bZ1X落在15,000歐元以下，折合新台幣約50萬。