ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Suzuki首款電動休旅發表」台灣明年見！TOYOTA將推雙生車50萬有找

▲Suzuki發表全新電動休旅e Vitara，台灣最快有望明年導入。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki發表全新電動休旅e Vitara，台灣最快有望明年導入。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

由Suzuki、TOYOTA雙方合作的全新電動休旅，Suzuki率先推出以e Vitara作為新車命名，將在印度、日本、歐洲等多國家販售，該車TOYOTA不排除以雙生型態推出成為旗下最便宜的電動車，而台灣市場上，原廠日前就表示，將會導入這款電動休旅，時程最快有望落在明年！

▲Suzuki發表全新電動休旅e Vitara，台灣最快有望明年導入。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki e Vitara尺碼比油車的Vitara略大。

Suzuki e Vitara前身為eVX概念車，台灣原廠於去年台北車展表態，將會導入eVX量產版，e Vitara命名承襲經典的Vitara車系，採HEARTECT-e電動車平台打造，尺碼4,275x1,800x1,635mm，其中2,700mm軸距比Vitara多了200mm，相信能帶來有感的乘坐空間。

▲Suzuki發表全新電動休旅e Vitara，台灣最快有望明年導入。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki發表全新電動休旅e Vitara，台灣最快有望明年導入。（圖／翻攝自Suzuki）

▲電池提供單馬達、雙馬達兩種配置，最大續航力600公里。

Suzuki e Vitara目前尚未透露詳細規格、續航與售價，但預計有單馬達、雙馬達車型配置，單馬達採49度電池，輸出約有142匹馬力；雙馬達為61度電池，輸出來到180匹，最大續航力預估落在600公里左右。

▲Suzuki發表全新電動休旅e Vitara，台灣最快有望明年導入。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki發表全新電動休旅e Vitara，台灣最快有望明年導入。（圖／翻攝自Suzuki）

▲內裝提供雙色布局，大尺寸液晶螢幕從中控涵蓋至儀錶。

內裝是品牌前所未見的全新亮點數位座艙，以雙片橫式液晶螢幕從中控延伸至儀錶，捨棄過多繁瑣的實體按鍵，同時也是旗下首款採用旋鈕式排檔新車，搭配全新方向等，透過雙色與皮革材質妝點，讓這款主打入門級距的電動車也能擁有不錯的質感。

日前盛傳Suzuki、TOYOTA將積極合作打造全新電動車，如今隨著Suzuki e Vitara搶先問世，TOYOTA不排除推出雙生休旅並作為bZ1X命名，國外預計TOYOTA bZ1X落在15,000歐元以下，折合新台幣約50萬。

►只賣40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車　1.0渦輪配備給滿不陽春

►改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3Suzukie VitarabZ1X

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

TOYOTA「7人座休旅新年式」開賣2024-11-05

「Suzuki電動休旅發表」台灣明年見2024-11-05

經濟部汰舊換電動車收購金上路2024-11-04

Lexus RX休旅車新年式台灣開賣2024-11-04

金馬獎得主將獲超帥頂級奢華電輔車2024-11-04

BMW M5、M5 Touring 763萬起預售2024-11-04

Soremto、Altima新IIHS撞測成績2024-11-04

52.6萬！三菱新年式Colt Plus開賣2024-11-04

「本田小狼」Super Cub 50將停產2024-11-04

台灣Audi「主力休旅Q5新年式」開賣2024-11-04

熱門文章

經濟部汰舊換電動車收購金上路2024-11-04

台灣現代「7人座Custin」新年式接單2024-11-04

Soremto、Altima新IIHS撞測成績2024-11-04

Lexus RX休旅車新年式台灣開賣2024-11-04

「TOYOTA阿法入門款」明年開賣2024-11-04

52.6萬！三菱新年式Colt Plus開賣2024-11-04

「Suzuki電動休旅發表」台灣明年見2024-11-05

台灣Audi「主力休旅Q5新年式」開賣2024-11-04

「本田小狼」Super Cub 50將停產2024-11-04

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場2024-11-04

相關新聞

經濟部「汰舊油車換電動車收購金」上路！機車2000汽車最高15000

經濟部「汰舊油車換電動車收購金」上路！機車2000汽車最高15000

246萬起！Lexus「RX休旅車新年式」台灣開賣　終於有拖曳功能選配

246萬起！Lexus「RX休旅車新年式」台灣開賣　終於有拖曳功能選配

52.6萬、小漲價！中華三菱新年式Colt Plus開賣　外觀黑化配備調整

52.6萬、小漲價！中華三菱新年式Colt Plus開賣　外觀黑化配備調整

132.9萬！台灣現代「7人座MPV Custin」新年式接單　配備升級小漲價

132.9萬！台灣現代「7人座MPV Custin」新年式接單　配備升級小漲價

「台灣Volvo S90旗艦」官網下架！舊年式246萬出清促銷中

「台灣Volvo S90旗艦」官網下架！舊年式246萬出清促銷中

讀者迴響

熱門文章

經濟部「汰舊油車換電動車收購金」上路！機車2000汽車最高15000

經濟部「汰舊油車換電動車收購金」上路！機車2000汽車最高15000

132.9萬！台灣現代「7人座MPV Custin」新年式接單　配備升級小漲價

132.9萬！台灣現代「7人座MPV Custin」新年式接單　配備升級小漲價

KIA Sorento、Nissan Altima最新IIHS撞擊測試曝！新制無緣最高分

KIA Sorento、Nissan Altima最新IIHS撞擊測試曝！新制無緣最高分

246萬起！Lexus「RX休旅車新年式」台灣開賣　終於有拖曳功能選配

246萬起！Lexus「RX休旅車新年式」台灣開賣　終於有拖曳功能選配

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

52.6萬、小漲價！中華三菱新年式Colt Plus開賣　外觀黑化配備調整

52.6萬、小漲價！中華三菱新年式Colt Plus開賣　外觀黑化配備調整

「Suzuki首款電動休旅發表」台灣明年見！TOYOTA將推雙生車50萬有找

「Suzuki首款電動休旅發表」台灣明年見！TOYOTA將推雙生車50萬有找

237萬起！台灣Audi「主力休旅Q5新年式」開賣　配備升級更舒適

237萬起！台灣Audi「主力休旅Q5新年式」開賣　配備升級更舒適

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366