「TOYOTA暗示經典小跑車」回歸比86更親民！搭載全新開發2.0升渦輪

▲TOYOTA動畫影片藏彩蛋，透露多款GR新車計劃。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

近期在北美熱映的TOYOTA Grip賽車動畫引起不少車迷共鳴，其動畫已經透露關於不少現實新車動向，包含下一代GR86、Supra等現售車款，另還有Celica、MR2等車款曝光，似乎已在清楚暗示這2輛經典的跑車即將復活回歸！

▲下一代TOYOTA GR86、Supra未來將變成品牌主導開發。

TOYOTA於北美推出的Grip賽車動畫，內容講述GR車款應對未來AI自動駕駛車輛，而影片中簡報畫面出現多款新車資訊，可看到GR86 MK3、Supra MK6等，雖然TOYOTA Supra未來已經不與BMW合作，下一代GR86、Supra預計都變成由TOYOTA自行主導開發。

除了有GR86、Supra、Celica、MR2等車名曝光，影片中還能看到神秘的GR GT3，該車預計是來自LEXUS LFR超跑的雙胞胎，搭載強悍的V8渦輪引擎，未來TOYOTA、LEXUS不排除會以量產上市。

▲MR2預期帶來比86更低的入手門檻。（預想圖／翻攝自《Bestcar》）

其中引起莫大關注的，莫過於盛傳已久的Celica、MR2等經典跑車，均已經悄悄現身的動畫影片中，其MR2過去曾定位在86之下，未來復活回歸，有望帶來比86更親民的入手門檻，來重現TOYOTA過去經典的MR2、86、Supra跑車黃金三陣容。

TOYOTA日前透露的全新2.0升渦輪引擎，被認為與GR家族動向有緊密關聯，未來即將復活回歸的Celica、MR2都有望採用這具2.0升渦輪，基本擁有400匹馬力水準，高輸出版本能來到600匹。